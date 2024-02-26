Нацбанк начал продажу коллекционных монет TÚIE и BALQASH ALABUǴASY

С 27 февраля будут в продаже доступны коллекционные серебряные монеты TÚIE номиналом 5 000 тенге из серии «Культовые животные – тотемы кочевников» и BALQASH ALABUGASY номиналом 1 000 тенге из серии «Флора и фауна Казахстана», передает Kazpravda.kz
Коллекционные монеты TÚIE номиналом 5 000 тенге изготовлены из серебра 925/1000 пробы с бриллиантовой вставкой диаметром 2 мм. Диаметр монеты – 100 мм, масса – 25 oz (777,5 граммов), качество изготовления – proof. Тираж монеты составляет 200 штук.
Коллекционные монеты BALQASH ALABUGASY номиналом 1 000 тенге изготовлены из серебра 925/1000 пробы с применением технологии 3D и сверхвысокого рельефа. Диаметр монеты – 50 мм, масса – 100 грамм, качество изготовления – proof. Тираж монеты составляет 500 штук.