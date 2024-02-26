Нацбанк начал продажу коллекционных монет TÚIE и BALQASH ALABUǴASY

С 27 февраля будут в продаже доступны коллекционные серебряные монеты TÚIE номиналом 5 000 тенге из серии «Культовые животные – тотемы кочевников» и BALQASH ALABUGASY номиналом 1 000 тенге из серии «Флора и фауна Казахстана», передает Kazpravda.kz