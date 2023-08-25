Нацбанк снизил ставку до 16,5 %

Банки и финансы
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Как отметил финрегулятор, при дальнейшем ритмичном замедлении фактической инфляции плавное снижение базовой ставки продолжится.

Фото: Kazpravda.kz

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку до 16,5% годовых с коридором +/– 1 п.п. Решение принято на основе обновленных прогнозов Нацбанка, анализа данных и оценки баланса рисков инфляции, сообщает Kazpravda.kz.

Как отмечают в НБ РК, замедление инфляционных процессов продолжается. Годовая инфляция в июле 2023 года составила 14%. В структуре роста цен более быстрыми темпами замедляется товарная часть. Косвенный эффект от повышения цен на ГСМ отразился не в полной мере в текущей инфляции и отчасти компенсировался динамикой курса тенге. Инфляция услуг в июле несколько ускорилась. Повышение тарифов на ЖКУ в июле произошло в части регионов. Также отмечается рост стоимости нерегулируемых услуг, отражая устойчивый спрос.

Месячная инфляция в июле 2023 года незначительно ускорилась до 0,6%, формируясь выше среднеисторических показателей. Показатели базовой и сезонно-очищенной инфляции не замедляются, зафиксировавшись на одном уровне. Инфляционные ожидания, несмотря на незначительное снижение, остаются повышенными и чувствительными к изменению ситуации на отдельных товарных рынках.

Влияние внешних факторов на инфляцию постепенно ослабевает, но ситуация стала менее позитивной по сравнению с прошлым прогнозным раундом. Рост цен в большинстве стран замедляется в результате проводимой политики регуляторов. Динамика цен в странах-торговых партнерах несколько ухудшилась.

С учетом вышеописанных факторов прогноз инфляции претерпел ряд изменений. На краткосрочном горизонте неопределенность по росту цен снизилась. В базовом сценарии в текущем году инфляция прогнозируется в пределах 10-12%, в 2024 году – 7,5-9,5%, в 2025 году –  5,5-7,5%. При этом без учета прямого эффекта от повышения тарифов ЖКУ, на который Национальный Банк не реагирует изменением базовой ставки, достижение среднесрочной цели в 5% ожидается уже к концу 2025 года. Этому будут способствовать дальнейшее ослабление давления со стороны внешней среды и денежно-кредитные условия, которые находятся в сдерживающей зоне.

"При дальнейшем ритмичном замедлении фактической инфляции и ее устойчивой части плавное снижение базовой ставки продолжится. При этом пространство для снижения, которое сформировано позитивной динамикой внешних факторов, ограничивается рисками потенциального усиления фискального стимулирования. Это требует осмотрительного подхода при принятии ближайших решений. Не исключаются паузы в снижении базовой ставки для накопления фактических данных и мониторинга рисков", - говорится в сообщении Нацбанка.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике НБ РК по базовой ставке будет объявлено 6 октября в 12:00 по времени Астаны, добавили в пресс--службе.

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