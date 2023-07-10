Нацбанк: ставка на осмотрительность

Статьи
84
Михаил Максимов

Финансовый регулятор в очередной раз сохранил базовую ставку на уровне 16,75% годовых и дал понять, что не будет делать резких шагов в денежно-кредитной политике.

Наметившийся тренд на замедление инфляции как в месячном, так и в годовом выражении породил у части экспертного сообщества ожидания, что 5 июля Нацбанк прервет трехлетний цикл повышения и сохранения базовой ставки и перейдет, наконец, к смягчению денежно-кредитной политики.

Но Нацбанк принял решение сохранить ставку. При этом глава ведомства Галымжан Пирматов развернуто прокомментировал предпосылки такого решения.

– Несмотря на наблюдаемые и ожидаемые позитивные сдвиги в инфляционных процессах, еще рано говорить об уверенном устойчивом тренде снижения инфляции ввиду наличия внутренних проинфляционных факторов и возможных рисков для роста цен в будущем, – заявил он.

К основным рискам глава Нацбанка отнес закрепление инфляционных ожиданий на высоком уровне, реализацию косвенных эффектов от повышения цен на горюче-смазочные материалы и жилищно-коммунальные услуги, усиление фискального стимулирования, возможность глобальной рецессии с последующим влиянием на нефтяной спрос и рост неопределенности геополитической обстановки.

При этом внешние монетарные условия продолжают ужесточаться. Так, Банк России отмечает начало фазы роста инфляции в мае и сигнализирует о возможном повышении ключевой ставки, а устойчивость инфляции в ЕС обуславливает более жесткую риторику со стороны ЕЦБ. Похожая картина наблюдается и в США, где ФРС заявила о вероятном дальнейшем повышении ставки.

По словам Галымжана Пирматова, казахстанский регулятор остается последовательным и действует в соответствии с ранее озвученной риторикой. Вышеуказанные факторы и риски в полной мере обуславливают осмотрительный подход при принятии решений по денежно-кредитной политике. Нацбанк считает, что текущий уровень базовой ставки позволит поддержать процесс замедления устойчивых компонентов инфляции, частично нивелировать рост государственных расходов и предупредить «заякорение» инфляционных ожиданий на высоких уровнях.

– При этом мы видим, что наблюдаемое снижение инфляции начинает формировать пространство для снижения базовой ставки. Следующее решение будет сопровождаться обновлением прогнозов и анализом новых данных. С учетом этого в августе мы рассмотрим целесообразность снижения базовой ставки. Все наши действия направлены на планомерное достижение установленной цели по инфляции 5% в среднесрочной перспективе, – заключил глава Нацбанка.

Обращает на себя внимание, что финансовый регулятор в своем пресс-релизе о решении по ставке трижды упомянул слово «осмотрительно» и еще один раз – «предусмотрительно», очевидно, подав рынку сигнал о том, что он не склонен принимать решения, которые могут быть хоть и популярными на краткосрочном горизонте, но неэффективными в более долгосрочной перспективе.

#инфляция #Нацбанк #РК #ставка #финансовый рынок

Популярное

Все
Суд наказал школьниц, издевавшихся над сверстницей, реальным лишением свободы
В Кызылординской области два человека скончались от конго-крымской геморрагической лихорадки
Ученый-аллергик испытает свою вакцину на себе
Реконструированная протодомбра возрастом более тысячи лет хранится в Восточно-Казахстанском историко-краеведческом музее
Среди многочисленных экспонатов Акмолинского областного историко-краеведческого музея есть такие, что до сих пор хранят свои тайны. В их числе и бронзовая буддийская статуэтка
Молчать нельзя помочь
Три кита и «хвостик»
Почти в четыре раза сократилось число семеноводческих хозяйств в хлопководстве, и это поставило отрасль в зависимость от импорта
Защита титула в разгаре
Путевка в Париж
Тезка столицы
Громкий юбилей
На расстоянии клика
Наказывать фермеров за самовольный захват и распахивание земель призвали члены общественного совета Северо-Казахстанской области
Мечтай, создавай, управляй
Марши, песни, ностальгия
Достоин памяти народной
Завершен двухлетний марафон
Нацбанк: ставка на осмотрительность
Игра, прошедшая через века
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Человеческие останки нашли при замене труб в Костанае
Новые госуслуги включили в компетенцию Мининдустрии
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
Перспективный проект по обеспечению молодежи жильем внед­ряют в Кызылорде
С 1 июля в Казахстане начала действовать новая модель электроэнергетики
IACA: высокая оценка казахстанской модели судебного администрирования
Конго-крымскую геморрагическую лихорадку выявили у шести жителей Туркестанской области
Зрелищное шоу дронов пройдёт в Астане
С 1 июля 2023 года в Казахстане вступил в силу Социальный кодекс, который, по мнению разработчиков, определяет начало новой эры социальной политики
Кокшетауские ребята гостили в аулах Зерендинского района, где знакомились с сельским бытом, попробовали доить коров, готовить национальные блюда
25-летие Астаны отмечают сегодня в Казахстане
Закончился ремонт на МАЭК
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
БАКАД запустили в Алматинской области
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Казахстанский авиаперевозчик запускает рейсы в Израиль
Курбан айт-2023: казахстанцы смогут совершить жертвоприношение онлайн

Читайте также

Марши, песни, ностальгия
Громкий юбилей
Тезка столицы
Путевка в Париж

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]