Нацбанк: ставка на осмотрительность

Наметившийся тренд на замедление инфляции как в месячном, так и в годовом выражении породил у части экспертного сообщества ожидания, что 5 июля Нацбанк прервет трехлетний цикл повышения и сохранения базовой ставки и перейдет, наконец, к смягчению денежно-кредитной политики.

Но Нацбанк принял решение сохранить ставку. При этом глава ведомства Галымжан Пирматов развернуто прокомментировал предпосылки такого решения.

– Несмотря на наблюдаемые и ожидаемые позитивные сдвиги в инфляционных процессах, еще рано говорить об уверенном устойчивом тренде снижения инфляции ввиду наличия внутренних проинфляционных факторов и возможных рисков для роста цен в будущем, – заявил он.

К основным рискам глава Нацбанка отнес закрепление инфляционных ожиданий на высоком уровне, реализацию косвенных эффектов от повышения цен на горюче-смазочные материалы и жилищно-коммунальные услуги, усиление фискального стимулирования, возможность глобальной рецессии с последующим влиянием на нефтяной спрос и рост неопределенности геополитической обстановки.

При этом внешние монетарные условия продолжают ужесточаться. Так, Банк России отмечает начало фазы роста инфляции в мае и сигнализирует о возможном повышении ключевой ставки, а устойчивость инфляции в ЕС обуславливает более жесткую риторику со стороны ЕЦБ. Похожая картина наблюдается и в США, где ФРС заявила о вероятном дальнейшем повышении ставки.

По словам Галымжана Пирматова, казахстанский регулятор остается последовательным и действует в соответствии с ранее озвученной риторикой. Вышеуказанные факторы и риски в полной мере обуславливают осмотрительный подход при принятии решений по денежно-кредитной политике. Нацбанк считает, что текущий уровень базовой ставки позволит поддержать процесс замедления устойчивых компонентов инфляции, частично нивелировать рост государственных расходов и предупредить «заякорение» инфляционных ожиданий на высоких уровнях.

– При этом мы видим, что наблюдаемое снижение инфляции начинает формировать пространство для снижения базовой ставки. Следующее решение будет сопровождаться обновлением прогнозов и анализом новых данных. С учетом этого в августе мы рассмотрим целесообразность снижения базовой ставки. Все наши действия направлены на планомерное достижение установленной цели по инфляции 5% в среднесрочной перспективе, – заключил глава Нацбанка.

Обращает на себя внимание, что финансовый регулятор в своем пресс-релизе о решении по ставке трижды упомянул слово «осмотрительно» и еще один раз – «предусмотрительно», очевидно, подав рынку сигнал о том, что он не склонен принимать решения, которые могут быть хоть и популярными на краткосрочном горизонте, но неэффективными в более долгосрочной перспективе.