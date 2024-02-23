Нацбанк второй раз за год снизил базовую ставку

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка принял решение снизить базовую ставку на 50 б.п. до 14,75% годовых с коридором +/– 1 п.п., передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В январе она была снижена до 15,25% годовых.

В Нацбанке отметили, что годовая инфляция в январе продолжила снижение. Инфляционные ожидания замедляются три месяца подряд. При этом месячная инфляция складывается выше среднеисторических значений. Внешний инфляционный фон складывается нейтрально. Инфляция в ряде стран – торговых партнеров несколько ускорилась, немного повысив внешнее инфляционное давление.

Снижение мировых цен на продовольствие продолжается, внося позитивное влияние во внешний инфляционный фон. Во внутренней экономике сохраняется инфляционное давление из-за устойчивого внутреннего спроса и незаякоренных инфляционных ожиданий.

- В текущих условиях пространство для смягчения денежно-кредитной политики существенно ограничено. Сложившийся баланс факторов инфляции, динамика ее текущих (месячных) темпов и неопределенность параметров фискальной политики обуславливают высокую вероятность сохранения базовой ставки на достигнутом уровне в рамках ближайших решений. Требуется накопление данных и мониторинг реализации экономических и фискальных реформ, - говорится в сообщении.

Годовая инфляция в январе 2024 года замедлилась до 9,5%, что соответствует прогнозу Нацбанка. Замедление общего роста цен обусловлено проводимой денежно-кредитной политикой, снижением глобального инфляционного давления и издержек производства, постепенным восстановлением логистических цепочек, мерами властей, а также влиянием эффекта высокой базы прошлого года.

Месячная инфляция составила 0,8%, сложившись выше среднеисторических значений (0,6%). Базовая инфляция, характеризующая устойчивую часть роста потребительских цен, и сезонно очищенная инфляция несколько ускорились, оставаясь на уровне выше таргета.

Положительным фактором для снижения базовой ставки послужили заметно снизившиеся в январе инфляционные ожидания населения, замедление которых наблюдается третий месяц подряд.

Вместе с тем Нацбанк привержен задаче достижения цели по инфляции 5% в среднесрочной перспективе. Это требует проведения умеренно жесткой денежно-кредитной политики продолжительное время. В этой связи в текущих условиях пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики существенно ограничено. Сложившийся баланс факторов инфляции, динамика ее месячных темпов и неопределенность параметров фискальной политики обуславливают высокую вероятность сохранения базовой ставки на достигнутом уровне в рамках ближайших решений. Национальный Банк будет отслеживать поступающую экономическую информацию, а также продолжит мониторинг реализации реформ и баланса рисков.

Очередное плановое решение комитета по денежно-кредитной политике Нацбанка по базовой ставке будет объявлено 12 апреля 2024 года в 12:00 по времени Астаны.

Напомним, в прошлом году Нацбанк снижал базовую ставку трижды.

#Нацбанк #базовая ставка #снижение #февраль

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