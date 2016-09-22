В рамках стратегии Национального банка по восстановлению доверия к регулятору как к органу, который осуществляет денежно-кредитную политику и финансовое регулирование, в данный момент ведется большая работа. Одним из шагов, позволяющих улучшить информированность участников рынка и населения о деятельности Национального банка, является создание новых коммуникационных каналов для более тесной связи главного финансового института страны с ее гражданами. Для того чтобы более эффективно развивать коммуникационные связи, Нацбанк усиливает работу с творческой молодежью, способной предложить нестандартные решения текущих вопросов. Кроме того, повышается эффективность работы с общественными объединениями. В рамках разрабатываемой Программы финансовой грамотности упор делается на совместную работу со студенчеством, общественными объединениями, а также со средствами массовой информации. Одним из таких инструментов, открывающих тысячам казахстанцев доступ к самой актуальной и важной для них информации, стало проведение онлайн-конференции, которые в будущем Национальный банк намерен проводить на регулярной основе.

Еще до начала онлайн-конференции в адрес Национального банка и его председателя поступило более 200 вопросов. В течение двух часов Данияр Акишев в присутствии журналистов, представляющих республиканские и деловые СМИ Казахстана, смог ответить лишь на часть из них. Что касается остальных вопросов и обращений от наших сограждан, которых живо интересуют проблемы финансового сектора страны, то ответы на них, по заверению главы Нацбанка, будут опубликованы до 23 сентября на площадке центра деловой информации Kapital.kz.

Прежде чем отвечать на вопросы, Данияр Акишев озвучил последние данные на финансовом рынке. Так, по состоянию на август текущего года инфляция составила 5,4%. При этом глава Нацбанка отметил, что, начиная с октября 2016 года, годовая инфляция начнет снижаться. К концу 2016 года ожидается ее приближение к верхней границе целевого коридора 6–8%. Он также отметил, что в будущем не ожидается значительный рост инфляции. Об этом свидетельствуют данные по инфляционным ожиданиям, представленные на интернет-ресурсе Национального банка РК.

Что касается ситуации на валютном рынке, то в августе и сентябре 2016 года она была стабильной. По данным НБ РК, тенге за август укрепился на 3,4% – с 352,25 до 340,1 тенге за доллар. Обменный курс на 19 сентября сложился на уровне 339,35 тенге за доллар, незначительно укрепившись (0,2%) по сравнению с концом августа.

В ходе онлайн-конференции Данияр Акишев также отметил положительную динамику роста золотовалютных активов Национального банка и активов Национального фонда. По его словам, золотовалютные активы Национального банка выросли с начала года на 10% и составили 30,7 млрд долларов. Активы Национального фонда выросли на 2% и составили 64,9 млрд долларов. Также было отмечено, что на денежном рынке Казахстана наблюдается структурный профицит ликвидности. Это означает, что в банковской системе накопился значительный объем тенговых средств. Однако эти средства пока не перетекают в экономику из-за низкого спроса на кредиты со стороны населения и предприятий, а также более жесткой политики банков по выдаче кредитов.

В ближайшее время Национальный банк планирует запустить мобильное приложение для оперативного обмена сообщениями с населением по вопросам деятельности в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг. Предварительное название приложения – «Нацбанк онлайн», которое будет включать в себя ипотечное кредитование, обменные операции, платежи и переводы, банкноты и монеты, работу банкоматов и обслуживание в банках. Глава НБ РК призвал казахстанцев направлять свои предложения по названию мобильного приложения, а также по его разделам в Национальный банк на электронный адрес press@nationalbank.kz.

Что касается вопросов, поступивших на сайт портала и непосредственно в пресс-службу Национального банка, Данияр АКИШЕВ отвечал на них емко и лаконично. Модератор мероприятия Руслан ГАЗИЕВ также предоставлял возможность задавать вопросы присутствующим в студии журналистам. Ввиду того, что глава Нацбанка отвечал на все озвученные вопросы, даже на те, что были присланы анонимно, мы приводим лишь сами вопросы, ответы на которые кажутся нам наиболее интересными для читателей.

Вопрос: Нацбанк с вашим приходом стал более открытым. Это ваше жизненное кредо или требование времени?

Д. А.: Открытость и прозрачность центрального банка во всем мире является одним из залогов успешного проведения денежно-кредитной политики. Это приводит к повышению доверия населения и участников рынка к проводимой политике и в целом к Национальному банку и тенге.

Вопрос: Скоро год, как вы находитесь в Нацбанке, итоги подводить еще рано, но у меня вопрос: с какими внешними и внутренними вызовами столкнулись вы и Нацбанк при проведении денежно-кредитной политики и политики регулятора. Какие действия будут адекватны и эффективны на данном этапе?

Д. А.: Самым большим внешним вызовом было падение мировых цен на нефть, что привело к росту девальвационных ожиданий и волатильности на внутреннем финансовом рынке. Потребовались действительно серьезные усилия, чтобы справиться и стабилизировать ситуацию. Среди внутренних вызовов можно выделить проблемы, возникшие в процессе внедрения инфляционного таргетирования, такие как восстановление и развитие внутреннего рынка после потрясений конца прошлого года, внедрение в практическую реализацию системы макроэкономического моделирования и прогнозирования, разработанной в Нацбанке.

На сегодня серьезными вызовами остаются проблемы высокой долларизации экономики, необходимости обеспечения стабильности финансовой системы, повышения доверия к Национальному банку, тенге и к банковскому сектору в целом. Все озвученные меры в этом направлении будут нами продолжаться. Учитывая уже наблюдаемые результаты, все наши меры были адекватны и эффективны.

Вопрос: Как вы планируете повышать доверие простых людей к пенсионной системе? Какие решения видите в части управления пенсионными активами?

Д. А.: Одним из недостатков действующей модели накопительной пенсионной системы, где государство является единственным управляющим пенсионными активами, является отсутствие у вкладчика возможности участвовать в управлении своими пенсионными накоплениями. В этом и состоит основная причина недоверия к пенсионной системе. Вкладчик, не участвуя в процессе управления своими накоплениями, не влияет на инвестиционную стратегию, не может выбрать управляющего и, что самое главное, ему не с чем сравнить результаты деятельности государства как управляющего, поскольку отсутствует конкурентная среда.

В свою очередь, отсутствие конкурентной среды на любом рынке не способствует повышению качества предоставляемых услуг. Поэтому одной из основных задач, поставленных Главой государства перед Национальным банком, является повышение эффективности инвестиционного управления пенсионными накоплениями и передача пенсионных активов частным управляющим компаниям.

В основу управления пенсионными активами должен быть положен выбор вкладчиком инвестиционной стратегии и управляющего. Наличие конкурентного рынка пенсионных услуг будет стимулировать управляющих к получению большего инвестиционного дохода, повышению качества обслуживания вкладчиков, инвестированию на рыночных условиях.

Именно предоставление вкладчику такого выбора лежит в основе предложений Национального банка РК по дальнейшему реформированию накопительной пенсионной системы. На сегодня данные предложения обсуждаются с заинтересованными министерствами и ведомствами.

Вопрос: Много разговоров о состоянии внешнего долга Казахстана. Расскажите детально об этом...

Д. А.: Оценка валового внешнего долга Республики Казахстан формируется Нацбанком на ежеквартальной основе. Стоит отметить, что статистика внешнего долга формируется в полном соответствии с методологическими рекомендациями международных организаций (БМР, МВФ, ОЭСР, ВБ) и обеспечивает максимально полный охват внешних долговых обязательств резидентов Казахстана. Формирование статистики внешнего долга осуществляется на основе отчетов, получаемых Нацбанком от широкого круга респондентов: государственных органов, банков, финансовых организаций, предприятий реального сектора и филиалов иностранных компаний, осуществляющих деятельность на территории РК. Международные организации не раз отмечали достигнутый Казахстаном уровень в формировании статистики внешнего долга.

Оценка валового внешнего долга представляет собой сумму долговых обязательств резидентов перед нерезидентами на определенную дату как в иностранных валютах, так и в национальной валюте, и включает не только обязательства по привлеченным внешним займам, но и долговые обязательства, возникающие в рамках операций прямого иностранного инвестирования (межфирменная задолженность), кредиторскую задолженность по коммерческим операциям, а также средства на счетах нерезидентов в казахстанских банках.

В аналитических целях в структуре внешнего долга выделяется долг государственного сектора (Правительство и Национальный банк), банков и других секторов. Кроме того, в оценке внешнего долга отдельно выделяется межфирменная задолженность, включающая обязательства предприятий перед иностранными прямыми инвесторами, иностранными предприятиями прямого инвестирования и перед иностранными сестринскими предприятиями. Стоит отметить, что в контексте управления внешним долгом системные риски государства, связанные с межфирменной задолженностью, оцениваются очень низко, поскольку кредитор – прямой инвестор разделяет риск неплатежеспособности заемщика через свое участие в управлении его деятельностью. В Республике Казахстан основные обязательства по межфирменной задолженности (более 80%) имеют совместные предприятия нефтегазового сектора, которые осуществляют погашение внешнего долга за счет доходов, полученных от деятельности.

По состоянию на 31 марта 2016 года внешний долг Казахстана составлял 154 миллиарда долларов, из которых 12,2 миллиарда долларов приходятся на государственный сектор (в том числе 0,9 миллиарда долларов – это внешний долг Нацбанка), 7,7 миллиарда долларов – внешний долг банков, 51,2 миллиарда долларов – задолженность других секторов перед неаффилиированными нерезидентами, а 82,8 миллиарда долларов – это межфирменная задолженность.

Данные по оценке внешнего долга по состоянию на 30 июня 2016 года будут сформированы и размещены на интернет-ресурсе НБ РК 30 сентября 2016 года.

Вопрос: Какое решение принято по вопросу о возможности продления налоговых льгот по списанию плохих кредитов? Налог при списании выплачивается по физлицам или по юрлицам?

Д. А.: Очевидно, что решение по финальной редакции изменений в Налоговый кодекс примет Правительство Казахстана, а непосредственно составлением этой самой финальной редакции занимается Министерство национальной экономики. Касательно банковских льгот по прощению обращаю ваше внимание на следующие условия: первое – содержательно продлеваемая льгота будет аналогична той, которая действовала до начала текущего года, второе – применение льготы не будет ограничиваться какой-либо категорией заемщиков или каким-либо предписанным или бюрократизированным порядком прощения, третье – предлагается в дополнение к категории заемщиков, имеющих статус социально уязвимых слоев населения, не рассматривать прощаемую задолженность как доход, подлежащий налогообложению, для физических лиц, получивших ипотечные займы до 1 января 2016 года, и главное, четвертое, предлагается применить льготу при прощении банками всех видов задолженности, в том числе пеней, штрафов, капитализированных процентов и основного долга. Данные предложения предварительно были согласованы с банковским сообществом.

Вопрос: Почему базовую ставку не будут объявлять в этом месяце? С чем это связано?

Д. А.: Большинство центральных банков, которые используют режим инфляционного таргетирования, принимают решения по базовой ставке от 6 до 12 раз в год в зависимости от публикации необходимых статистических данных и сложившейся практики. В исключительных случаях решения могут приниматься вне установленного графика.

Для себя мы в текущем году определили, что оптимальной периодичностью пересмотра базовой ставки является 8 раз в год. Это означает, что уровень ставки пересматривается не ежемесячно. Последнее решение по базовой ставке было объявлено 15 августа 2016 года, следующее решение по данному вопросу будет опубликовано 3 октября 2016 года. Соответственно, в сентябре, а также в декабре текущего года вопрос базовой ставки рассматриваться не будет.

Вопрос: Действительно ли, что через 4 года иностранные банки придут на наш рынок через свои филиалы, причем «дочек» создавать они уже не будут. Что делать нашим банкам? Выиграют ли клиенты от этого?

Д. А.: В 2015 году Казахстан вступил в ВТО. По окончании пятилетнего переходного периода после вступления Казахстана в ВТО иностранные банки при условии соответствия установленным Национальным банком требованиям смогут открывать свои филиалы на территории Казахстана. При этом приход на рынок банковских услуг филиалов иностранных банков будет способствовать усилению конкуренции в банковском секторе, что должно повлечь за собой повышение качества и расширение спектра предоставляемых банковских услуг. Безусловно, от такого развития событий клиенты банков будут оставаться только в выигрышной позиции.

Вопрос: Первые итоги борьбы с долларом видны. Все цены – в тенге. Когда мы удалим доллар из нашей жизни? Когда иностранцы будут бегать, чтобы купить тенге и положить на депозит?

Д. А.: Национальном банком совместно с Правительством принимаются меры по возврату доверия к тенге и повышению привлекательности инструментов в национальной валюте. Дальнейшее углубление этого процесса требует дополнительного времени и усилий, а также общего желания «дедолларизировать сознание».

Вопрос: Как сообщалось вами ранее, значительная часть запасов золота в физическом весе – около 114 тонн из общего объема свыше 220 тонн золота, находящегося в собственности Республики Казахстан, была вывезена на хранение за ее пределы. В связи с этим прошу раскрыть подробности о состоянии казахстанского золотого запаса?

Д. А.: Общий объем портфеля золота Национального банка на конец августа 2016 года составил 10,3 миллиарда долларов, или 244 тонн, из них большая часть золота (59%) хранится внутри страны. Около 41% составляет доля внешнего золота, размещенного как на депозитах, по которым начисляется вознаграждение, так и в физической форме в хранилищах за рубежом.

Последний раз золото вывозилось Национальным банком за пределы Республики Казахстан в середине 1990-х годов в период формирования золотовалютных резервов. Национальный банк принимает решение о вывозе и ввозе части золотовалютных резервов самостоятельно и держит под контролем хранимую за рубежом часть аллокированного золота. Кроме того, находящиеся внутри страны золотые запасы обеспечены надлежащей защитой.

Хранение части золотых запасов за рубежом обусловлено повышением ликвидности активов, возможностью снижения расходов с транспортировкой золота на основные рынки обращения драгоценных металлов, что дает возможность срочной реализации в случае острой необходимости. Ведущие центральные банки мира практикуют хранение части золотых запасов в зарубежных государствах. Во многом это обусловлено диверсификацией расположения золотых запасов и снижением транспортировочных затрат на основные рынки драгоценных металлов.

Вопрос: Какие вы видите перспективы эффективного управления международными активами страны, включая не только золотовалютные резервы, но и Нацфонд?

Д. А.: Учитывая предназначение золотовалютных резервов, Нацио­нальный банк намерен и в дальнейшем обеспечить ликвидность активов, а также сбалансированный доход с учетом приемлемого уровня рисков.

В то же время в отношении активов Национального фонда Национальный банк инициировал пересмотр стратегического распределения его активов в рамках пересмотра Концепции формирования и использования средств Национального фонда. Так, предложено диверсифицировать облигации путем включения корпоративных облигаций и государственных облигаций развивающихся стран, увеличить долю более рисковых, но в то же время более доходных инструментов, таких как акции, а также включить альтернативные виды инструментов. Данная мера призвана обеспечить более высокую ожидаемую доходность активов Национального фонда в долгосрочной перспективе. Данная инициатива обсуждается в настоящий момент с Правительством.

Вопрос: Мы видим, что количество страховых компаний и заключаемых договоров страхования снижается. При этом страхование – важный финансовый инструмент, есть ли стратегия развития этого рынка, какие направления развития определены?

Д. А.: Значимость страхового сектора в развитии экономики страны на сегодня остается невысокой. Отсутствует масштабный охват страхованием потенциальных потребителей, особенно по добровольным классам страхования, что во многом обусловлено как невысоким качеством услуг и обслуживания в страховых организациях, непрозрачной деятельностью участников страхового рынка, так и низкой финансовой грамотностью потребителей данных услуг и недостатком доверия населения к страховому рынку.

Страховой рынок требует решения ряда проблем, препятствующих его эффективному развитию. Современный этап развития экономики и социальной сферы нашей страны, вхождение ее в мировую систему, вступление в ВТО, а также процессы глобализации ставят перед национальной страховой отраслью новые цели и задачи.

В Концепции развития финансового сектора Республики Казахстан до 2030 года уделяется особое внимание развитию страхового рынка. Национальный банк уже провел летом 2016 года два заседания Совета по финансовой стабильности и развитию финансового рынка по вопросам страховой деятельности. На совете обсуждались все проблемные вопросы, решение которых будет учтено при разработке законопроекта в части страхования и страховой деятельности. Предусматривается:

– внедрение электронных продаж страховых полисов в целях обеспечения доступности страховых продуктов для населения и исключения из процесса продаж непрозрачную деятельность страховых агентов;

– принятие совместно с Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан комплекса мер, направленных на защиту туриста посредством страхования его рисков при выезде за рубеж;

– введение налоговых стимулов для граждан, приобретающих продукты накопительного страхования жизни, что обеспечит повышение уровня социальной защищенности граждан;

– развитие единой базы данных по страхованию, что позволит проводить анализ статистической информации и расчет адекватных для потребителей страховых услуг тарифов по всем классам страхования;

– расширение сферы деятельности страхового омбудсмена по всем классам страхования, что позволит ускорить процесс урегулирования страховых выплат до обращения клиента в судебные органы;

– расширение перечня гарантируемых видов страхования в целях повышения доверия населения к системе страхования и сохранности страховой защиты;

– рассмотрение возможности участия Республики Казахстан в международных системах автострахования в целях гарантирования страховых выплат в случае наступления дорожно-транспорт­ного происшествия во время выезда автовладельцев на территорию других стран.

Эти и другие меры позволят вывести страховой рынок Республики Казахстан на качественно новый уровень, способствующий его дальнейшему развитию и повышению значимости на финансовом рынке.

Вопрос: Всем известно, что фондовый рынок в Казахстане недостаточно развит. Что Нацбанк планирует предпринять в направлении развития этого сегмента рынка?

Д. А.: В настоящее время фондовый рынок не рассматривается как средство привлечения и размещения капитала, то есть долевые и долговые бумаги не стали инструментами финансирования бизнеса. Предприниматели в качестве источника фондирования используют традиционные кредиты, которые изначально имеют определенные ковенанты и строгие условия использования – необходимость залогов, штрафные санкции и т. п.

Национальный банк в настоящее время в целях создания альтернативного канала финансирования реального сектора экономики принимает меры по перезапуску фондового рынка. Планируется решение вопросов, связанных с упрощением доступа на фондовый рынок для всех категорий эмитентов, расширение инвестиционных возможностей институциональных инвесторов и профессиональных участников рынка ценных бумаг, создание альтернативной среды, отмена неактуальных на сегодня требований на фондовом рынке.

В настоящее время в Национальном банке создана рабочая группа по изучению возможностей применения новых технологий в финансовом секторе. В рамках проводимой работы в качестве одного из перспективных направлений рассматривается возможность внедрения проекта по выпуску краткосрочных ценных бумаг для населения с применением технологии Blockchain для подтверждения проведения транзакций и прав собственности на приобретенные ценные бумаги. Прорабатывается вопрос покупки (продажи) ценных бумаг с использованием электронных денег.

Основными преимуществами данного проекта являются заключение сделок с ценными бумагами в режиме онлайн (моментальная поставка), отсутствие посредников, полная прозрачность и доступ к информации об операциях для каждого клиента с применением мобильных технологий.

Таким образом, проект предусматривает синтез трех передовых решений – использование электронных денег, применение мобильного приложения для проведения операций по покупке (продаже) ценных бумаг, а также реализация технологии Blockchain.

Проект масштабный, сопряжен с широким кругом апробации технологий и требует проработки всех аспектов с учетом законодательства в области платежей, ценных бумаг и вопросов идентификации клиента. Указанные вопросы, связанные с реализацией проекта, требуют изучения, на что в настоящее время направлены действия рабочей группы. Более детальное видение проекта мы представим к концу этого либо к началу следующего года.

Вопрос: Ваше видение развития рынка платежных систем и мер безопасности платежей и переводов?

Д. А.: Платежные системы являются ключевой инфраструктурной составляющей финансового рынка страны. Через платежные каналы проходят операции финансового сектора и ежедневные потоки бизнеса и населения. Это своего рода кровеносная система. Скорость, надежность и безопасность являются ее основными показателями.

В Казахстане создана и функционирует платежная инфраструктура, оптимально отвечающая потребностям финансового сектора. Вместе с тем важнейшим направлением в этой сфере является дальнейшее повышение эффективности и доступности платежных сервисов для субъектов бизнеса и населения.

В среднесрочной перспективе активное развитие ожидается именно в данном сегменте платежного рынка, что связано с динамичным развитием и повсеместным проникновением информационных технологий. Мы уже сейчас наблюдаем в Казахстане 50% ежегодный прирост интернет- и мобильных платежей, т. е. будет происходить переход от традиционных методов проведения платежей к использованию дистанционных каналов и альтернативных способов проведения платежей.

Для удовлетворения растущих потребностей бизнеса и населения в более быстрых платежах Нацио­нальный банк будет проводить системные работы по модификации межбанковской платежной инфраструктуры для создания предпосылок и условий по внедрению банками различных инновационных сервисов (моментальные платежи, мобильные платежи).

Также в реалиях Казахстана актуальной является задача повышения доступности финансовых, в том числе платежных услуг для отдаленных регионов. В данной ситуации мы должны использовать преимущества инновационных технологий для обеспечения охвата всего населения базовыми платежными сервисами.

При этом безопасность является важным фактором в осуществлении платежей, в этой связи поддержанию баланса эффективности и стабильности развития при одновременном ограничении уровня возникающих рисков будет уделяться первостепенное внимание.

Полную версию онлайн-конференции вы можете увидеть на портале Kapital.kz.