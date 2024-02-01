Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»

Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

После того, как родители убедились в том, что начисления из Нацфонда упали на спецчета детей, у них возник закономерный вопрос: «С какой периодичностью будут осуществляться выплаты?»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно информации ЕНПФ, начисления несовершеннолетним казахстанцам будут производиться каждый год, передает Kazpravda.kz 

При этом их сумма может увеличиваться за счет роста активов Нацфонда. Начисленные средства будут приносить детям-участникам программы дополнительный инвестиционный доход до достижения ими 18 лет.

Напомним, каждому ребенку 1 февраля 2024 года за прошедший год начислена одинаковая сумма в размере 100 долларов и 52 центов США из Национального фонда Казахстана. Общее количество участников программы – 6 919 131 ребенок.

#дети #Нацфонд #активы #доход #накопления #периодичность #начисления

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