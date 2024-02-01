Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
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После того, как родители убедились в том, что начисления из Нацфонда упали на спецчета детей, у них возник закономерный вопрос: «С какой периодичностью будут осуществляться выплаты?»
Согласно информации ЕНПФ, начисления несовершеннолетним казахстанцам будут производиться каждый год, передает Kazpravda.kz
При этом их сумма может увеличиваться за счет роста активов Нацфонда. Начисленные средства будут приносить детям-участникам программы дополнительный инвестиционный доход до достижения ими 18 лет.
Напомним, каждому ребенку 1 февраля 2024 года за прошедший год начислена одинаковая сумма в размере 100 долларов и 52 центов США из Национального фонда Казахстана. Общее количество участников программы – 6 919 131 ребенок.