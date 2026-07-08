«Нацфонд – детям»: казахстанцам выплатили почти 63 млн долларов США

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С 1 февраля 2024 года по состоянию на 1 июля 2026 года исполнено 333 809 заявлений на общую сумму около 62,71 млн долларов США. Средства были переведены уполномоченным операторам для последующего зачисления на банковские счета заявителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ЕНПФ



Среди исполненных заявлений преобладают заявления, направленные на улучшение жилищных условий: 216 060 заявлений на сумму свыше 41,01 млн долларов США. В целях оплаты образования исполнено 117 749 заявлений на сумму 21,69 млн долларов США.

Напомним, получатель целевых накоплений (ЦН) вправе использовать всю сумму либо её часть. Невостребованная часть средств продолжает храниться на целевом накопительном счёте (ЦНС) в течение 10 лет.

После этого неиспользованный остаток переводится на индивидуальный пенсионный счёт получателя для учета добровольных пенсионных взносов.

«Информацию об участии в программе ребенка, не достигшего 18 лет, его родители и иные законные представители могут проверить по ИИН ребенка на сайте kids.enpf.kz, в личном кабинете на портале электронного правительства eGov.kz, а также в мобильных приложениях eGov Mobile и некоторых банков второго уровня. В случае, если информация о целевых требованиях, начисленных детям за 2025 отчетный год, не отображается, то необходимо обновить документы в мобильных приложениях, следуя по пути: в приложении eGov Mobile: «Цифровые документы» - «Семья» - «Обновить список документов» - «Начисления из НАЦФОНДА»; в мобильных приложениях банков второго уровня, например, в Kaspi.kz: «Госуслуги» - «Все документы» - «Обновить список документов» - «Начисления из НАЦФОНДА», – сказано в информации.

Там же добавили, что изучить условия программы, получить инструкции, ответы на интересующие вопросы можно на сайте kids.enpf.kz. Также можно ознакомиться с видеокомментариями и инструкциями по теме на YouTube-канале БЖЗ Қ/ЕНПФ.