Нацгвардия начала подготовку к Параду Победы в Астане

Статьи
80
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В Параде Победы примет участие более 400 военнослужащих Национальной гвардии, которые продемонстрируют высокую подготовленность и профессионализм. Парад будет включать три этапа: прохождение пеших парадных расчётов, демонстрацию военной техники и пролет авиации, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

От Национальной гвардии планируется участие двух пеших парадных расчётов. Коробки войск правопорядка будут представлены военнослужащими Патрульно-постовой службы, которые ежедневно заступают на дежурство по охране общественного порядка и безопасности во всех городах Казахстана. Также по площади пройдут парадные расчеты подразделения специального назначения «Бүркіт», которые, к слову, оказались в десятке лучших на международных соревнованиях UAE SWAT Challenge. Помимо этого, на торжественное шествие будут привлечены образцово-показательный оркестр и военнослужащие, обеспечивающие проведение парада, включая водителей, старших машин, медобеспечение и экипажи.

Также на параде будет представлено 17 единиц боевой техники Национальной гвардии. Так, машины типа «Барыс» 6х6 и «Cobra II» обеспечивают мобильность и маневренность при выполнении задач по освобождению заложников, охране объектов и транспортных колонн. Техника «Урал ВВ» и «Алан-2» предназначена для поддержки в случае нападений на охраняемые объекты и усиления обороны. Применение этой техники на параде демонстрирует мощь Национальной гвардии и её готовность к защите граждан и национальных интересов.

Напомним, 7 мая 2025 года в столице Казахстана состоится Военный парад, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества.

Особенностью шествия в этом году прохождение колонн в форме военных лет, а также впервые — пронесение боевых знамен воинских частей, сформированных на территории Казахстана. Это событие станет важным символом единства, чтобы отдать дань уважения героическому прошлому страны.

В целом, количество участников парада составит 4,5 тыс. человек, включая историческую часть, а также будет организован показ вооружения и военной техники.

#Астана #Нацгвардия #ВОВ #7мая #ПарадПобеды

Популярное

Все
Возврат к историческому времени
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Дадут «ума» и рудникам, и шахтам
Колледж гордится выпускниками
Оптовый закуп: разумная экономия или ловушка от маркетологов?
Хранит тепло зимой, прохладу – летом
Штраф за крысу в витрине
Вместо зала – подвал?
Суд обязал акимат сельского округа выплатить долг за возведение дамб
В музее-заповеднике «Ботай» активно работают со школьниками
Безопасность превыше всего
Кодекс нам в помощь
Дополнительные доходы планируется направлять в бюджет развития
Когда опыт ценнее диплома
Глобальный диалог
Уроки и выводы
Инновации для реабилитации
Намечено построить третий сахарный завод
На юге началась посадка деревьев
Нацпарки очень популярны
Астана переходит в «умный» режим
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Хорошее дело браком не назовут?
Телефонные мошенники дислоцировались в регионах
Гордиться своей малой и большой родиной
Рассматривается возможность освобождения микро- и малого бизнеса от уплаты НДС
Друзья зовут ее Айшой
Мангистау составит конкуренцию мировым курортам
Казахстанские хоккеистки одержали победу над командой Китая
От хума до макитры
В стране раскрывается половина киберпреступлений
Дженерики, замещающие импорт
Бывшего замакима Алматы задержали в Астане
Президент посетил фестиваль «Город рабочих профессий»
Без обеда и даже без зарплаты работает «сотрудник» библиотеки
Нурлан Уранхаев освобожден от должности акима области Абай
Моя Караганда
Университеты будущего
Так что же к нам летит?
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Институциональное становление Академии наук завершено
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Резюмируя поручения Президента
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве

Читайте также

«КазМунайГаз»: 23 года устойчивого развития и планы на буду…
Орнамент из старых ключей
На большом воздушном шаре
Эстетика кочевой цивилизации

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]