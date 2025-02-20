Нацгвардия начала подготовку к Параду Победы в Астане

В Параде Победы примет участие более 400 военнослужащих Национальной гвардии, которые продемонстрируют высокую подготовленность и профессионализм. Парад будет включать три этапа: прохождение пеших парадных расчётов, демонстрацию военной техники и пролет авиации, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

От Национальной гвардии планируется участие двух пеших парадных расчётов. Коробки войск правопорядка будут представлены военнослужащими Патрульно-постовой службы, которые ежедневно заступают на дежурство по охране общественного порядка и безопасности во всех городах Казахстана. Также по площади пройдут парадные расчеты подразделения специального назначения «Бүркіт», которые, к слову, оказались в десятке лучших на международных соревнованиях UAE SWAT Challenge. Помимо этого, на торжественное шествие будут привлечены образцово-показательный оркестр и военнослужащие, обеспечивающие проведение парада, включая водителей, старших машин, медобеспечение и экипажи.

Также на параде будет представлено 17 единиц боевой техники Национальной гвардии. Так, машины типа «Барыс» 6х6 и «Cobra II» обеспечивают мобильность и маневренность при выполнении задач по освобождению заложников, охране объектов и транспортных колонн. Техника «Урал ВВ» и «Алан-2» предназначена для поддержки в случае нападений на охраняемые объекты и усиления обороны. Применение этой техники на параде демонстрирует мощь Национальной гвардии и её готовность к защите граждан и национальных интересов.

Напомним, 7 мая 2025 года в столице Казахстана состоится Военный парад, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества.

Особенностью шествия в этом году прохождение колонн в форме военных лет, а также впервые — пронесение боевых знамен воинских частей, сформированных на территории Казахстана. Это событие станет важным символом единства, чтобы отдать дань уважения героическому прошлому страны.

В целом, количество участников парада составит 4,5 тыс. человек, включая историческую часть, а также будет организован показ вооружения и военной техники.