Статьи

Национальный культурный код

Насихат Оркушпаева

В очередной раз казахстанские семьи из разных уголков страны боролись за звание лауреатов национального конкурса «Мерейлі отбасы». В этом году из 2 542 участников счастливчиками стали сразу 20 ячеек общества.

Лауреатов национального конкурса «Мерейлі отбасы» чествовали в преддверии Дня Республики в центральном концертном зале «Қазақстан».

«Благодаря ежегодному конкурсу вся страна узнает о семьях, в которых царит атмосфера согласия, солидарности и взаимной поддержки. И таких семей в нашей стране очень много. Во все времена семейные традиции глубоко почитались в нашем народе. Уважение старших и забота о младших являются частью нашего национального культурного кода. Семья играет ключевую роль в формировании высоких моральных принципов личности. Родители, бабушки и дедушки воспитывают в детях патриотизм, трудолюбие и стремление к знаниям», – зачитала поздравление Главы государства лауреатам конкурса председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан Аида Балаева.

Национальный конкурс «Мерейлі отбасы» наглядно продемонстрировал, что главная ценность в семье, – сохранение и передача из поколения в поколение духовно-нравственных ценностей, основанных на уважении к старшим и любви. Каждый взрослый представитель этих семей – простой труженик села или города, который пользуется уважением у односельчан, горожан, коллектива, соседей и преданно служит Родине.

История национального конкурса берет начало в 2014 году. Каждый раз, за исключением пандемийного периода, казах­станцы со всех городов и регио­нов республики пробуют свои силы в состязании, возрождая тем самым нравственные ценности и пропагандируя позитивный образ брака и семьи.

– За все годы в конкурсе приняли участие около 20 тысяч семей со всех регионов Казахстана, – прокомментировал председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК Кайрат Баймульдинов. – В 2021 году внесены изменения в правила его проведения. Теперь заявки на участие в «Мерейлі отбасы» могут подавать не только семьи, но и организации образования, здравоохранения, культуры, трудовые коллективы, промышленные предприятия, НПО и другие юридические лица. В итоге только в прошлом году всем 17 семьям, ставшим победителями на региональном уровне, были присвоены звания лауреатов конкурса.

Нынче проект стартовал в мае. За месяц заявки подали 2 542 человека, 1 407 из них – самовыдвиженцы, а остальные – по представлению местных исполнительных органов и общественных организаций, юридических лиц. Более половины из всех участников (63,4%) – жители сельских районов. 1 166 – преус­певающие многодетные семьи. А в более 500 заявках возраст обоих супругов не дос­тиг 29 лет.

По результатам заседаний комиссий были определены 20 семей-победителей, каждая из которых получила по одному миллиону тенге.

Астану представляла многодетная чета Сагитовых. Дулат и Айнагуль воспитывают шестерых детей. Уникальность этой семьи в том, что, несмотря на обрушившееся на них однажды горе, они сумели сохранить любовь, теплые отношения, родить и воспитать замечательных детей. В год, когда у Сагитовых на свет появилась старшая дочь, случилось страшное – главу семьи ударило электрическим током. Жизнь, как говорят, была на волоске. К счастью, мольбами и заботами Айнагуль его удалось выходить. Не это ли наглядный пример чудодейственной силы любви?

Впрочем, история каждой семьи-победительницы неповторима и удивительна.

На церемонии награждения победителей конкурса присутствовали представители государственных органов, депутаты Сената и Мажилиса Парламента, члены Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.

Популярное

Все
Дипломат сделал рискованное заявление ТАСС, в котором отметил, что Казах­стан не остановится на принятии Дек­ларации о суверенитете, а добьется полной государственной независимости
Право на суверенитет и независимость
Награды от АНК
Заслуги перед Отечеством
Любить Родину
Дата на все времена
Распростерся в небе флаг
Малый Желтоксан в Семипалатинске
Победители Республиканского конкурса «Жас өрен»
Новоселье под шум дождя
На страже
Лучшая семья Жетысу
«Неправильный» редактор
Особое значение дипломатии
За Новый Казахстан
Искусство человечество питает
В любви и согласии
Указ Президента Республики Казахстан
Национальный культурный код
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Двух россиян избили в хостеле в Астане
Стрельба в Сатпаеве: задержаны участники драки
День библиотекаря появился в Казахстане
Скляр провел переговоры с заместителями главы Правительства России
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины
Заседание ЕМПС в Ереване: о чем договорились лидеры евразийской "пятерки"
Астана попала в Книгу рекордов Гиннеса
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Предвыборный штаб кандидата в президенты Каракат Абден начал работу
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана

Читайте также

Статьи
В любви и согласии
Статьи
Лучшая семья Жетысу
Статьи
Искусство человечество питает
Статьи
Победители Республиканского конкурса «Жас өрен»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]