Национальный культурный код

В очередной раз казахстанские семьи из разных уголков страны боролись за звание лауреатов национального конкурса «Мерейлі отбасы». В этом году из 2 542 участников счастливчиками стали сразу 20 ячеек общества.

Лауреатов национального конкурса «Мерейлі отбасы» чествовали в преддверии Дня Республики в центральном концертном зале «Қазақстан».

«Благодаря ежегодному конкурсу вся страна узнает о семьях, в которых царит атмосфера согласия, солидарности и взаимной поддержки. И таких семей в нашей стране очень много. Во все времена семейные традиции глубоко почитались в нашем народе. Уважение старших и забота о младших являются частью нашего национального культурного кода. Семья играет ключевую роль в формировании высоких моральных принципов личности. Родители, бабушки и дедушки воспитывают в детях патриотизм, трудолюбие и стремление к знаниям», – зачитала поздравление Главы государства лауреатам конкурса председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан Аида Балаева.

Национальный конкурс «Мерейлі отбасы» наглядно продемонстрировал, что главная ценность в семье, – сохранение и передача из поколения в поколение духовно-нравственных ценностей, основанных на уважении к старшим и любви. Каждый взрослый представитель этих семей – простой труженик села или города, который пользуется уважением у односельчан, горожан, коллектива, соседей и преданно служит Родине.

История национального конкурса берет начало в 2014 году. Каждый раз, за исключением пандемийного периода, казах­станцы со всех городов и регио­нов республики пробуют свои силы в состязании, возрождая тем самым нравственные ценности и пропагандируя позитивный образ брака и семьи.

– За все годы в конкурсе приняли участие около 20 тысяч семей со всех регионов Казахстана, – прокомментировал председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК Кайрат Баймульдинов. – В 2021 году внесены изменения в правила его проведения. Теперь заявки на участие в «Мерейлі отбасы» могут подавать не только семьи, но и организации образования, здравоохранения, культуры, трудовые коллективы, промышленные предприятия, НПО и другие юридические лица. В итоге только в прошлом году всем 17 семьям, ставшим победителями на региональном уровне, были присвоены звания лауреатов конкурса.

Нынче проект стартовал в мае. За месяц заявки подали 2 542 человека, 1 407 из них – самовыдвиженцы, а остальные – по представлению местных исполнительных органов и общественных организаций, юридических лиц. Более половины из всех участников (63,4%) – жители сельских районов. 1 166 – преус­певающие многодетные семьи. А в более 500 заявках возраст обоих супругов не дос­тиг 29 лет.

По результатам заседаний комиссий были определены 20 семей-победителей, каждая из которых получила по одному миллиону тенге.

Астану представляла многодетная чета Сагитовых. Дулат и Айнагуль воспитывают шестерых детей. Уникальность этой семьи в том, что, несмотря на обрушившееся на них однажды горе, они сумели сохранить любовь, теплые отношения, родить и воспитать замечательных детей. В год, когда у Сагитовых на свет появилась старшая дочь, случилось страшное – главу семьи ударило электрическим током. Жизнь, как говорят, была на волоске. К счастью, мольбами и заботами Айнагуль его удалось выходить. Не это ли наглядный пример чудодейственной силы любви?

Впрочем, история каждой семьи-победительницы неповторима и удивительна.

На церемонии награждения победителей конкурса присутствовали представители государственных органов, депутаты Сената и Мажилиса Парламента, члены Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.