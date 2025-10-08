Врачи бьют тревогу: в регионе зарегистрированы случаи психических расстройств, вызванные приемом препаратов, предназначенных для снижения веса. Эксперты предупреждают: привлекательная упаковка с многообещающими картинками может скрывать вещества, опасные для жизни.

Увы, под воздействием агрессивной рекламы и социального давления многие без разбора используют различные БАДы, не подозревая, что их путь к идеальной фигуре может закончиться в психиатрическом стационаре. Вот лишь одна история – жительницы Актау, столкнувшейся с тяжелым психическим расстройством после приема капсул для снижения веса.

Лариса (имя изменено по этическим соображениям) приобрела препарат в интернет-магазине. На упаковке было указано, что в его составе наличествуют лишь экстракты растений и фруктов. И первые дни приема действительно сопровождались потерей аппетита и всплеском энергии. Однако уже через неделю появились тревожность, бессонница, нарушения в поведении. Через десять суток женщина стала слышать голоса, утратила ощущение реальности и была госпитализирована с диагнозом «острый психоз».

По словам Ларисы, она принимала препарат для похудения под названием «Лида». В итоге похудела с 84 до 56 килограммов. Однако плата за результат оказалась слишком высокой. Когда женщина стала терять связь с реальностью, с трудом отвечала на вопросы и не могла сконцентрироваться, ее супруг доставил жену в Центр психического здоровья. Там врачи диагностировали отравление сильнодействующим веществом. К счастью, после лечения и детоксикации ей удалось вернуться к нормальной жизни.

Сколько подобных историй случается вокруг нас – неизвестно. Большинство эпизодов остаются вне поля зрения сис­темы здравоохранения. Ведь не каждый человек, столкнувшийся с тревожными симптомами, готов обратиться к врачу-психиатру.

Кроме того, у пострадавших прак­тически отсутствует правовой инструментарий для защиты интересов. Судебная система в делах, связанных с несертифицированными биодобавками и препаратами, сталкивается с массой процессуальных трудностей. На прак­тике крайне сложно доказать прямую причинно-следственную связь между приемом конкретного средства и нас­тупившими последствиями.

Производители, как правило, находятся­ за пределами Казахстана, выпускают продукцию под разными названиями и легко уходят от ответственности. А упаковки и инструкции умышленно оформлены так, чтобы не содержать информации о веществах, способных нанести вред.

По сути, человек остается один на один с предполагаемым риском, который может обернуться не только утратой здоровья, но и невозможностью защитить себя в юридическом плане. Поэтому, говорят эксперты, важна сис­тема профилактики, основанная на информированности, критическом мышлении и готовности обращаться за медицинской помощью при первых признаках отклонений.

Как отмечает руководитель Центра психического здоровья Мангистауской области Мади Токанов, случаи поступ­ления пациентов с психическими нарушениями на фоне приема БАДов и чаев для похудения фиксировались и в его практике. Например, несколько лет назад одна пациентка с тревожным расстройством принесла на анализ препарат для снижения веса. При лабораторном исследовании специалисты обнаружили психостимулирующие вещества, структурно схожие с амфетаминами. Такие соединения вызывают эйфорию, подавляют голод и на первых порах кажутся эффективными. Естественно, на упаковке при перечислении состава о данной добавке производитель не сообщил.

По словам специалиста, наибольшую угрозу подобные средства представ­ляют для людей с повышенной тревожностью, склонностью к депрессивным состояниям или находящихся в стрессовой ситуации. Особенно уязвимыми оказываются женщины, стремящиеся похудеть скрытно, без консультации с врачом и без поддержки семьи.

Ситуация усугубляется тем, что многие из этих продуктов не зарегистрированы как лекарственные средства. Они продаются под видом биологически активных добавок или травяных чаев, что позволяет обходить государственный контроль. В составе не указываются­ опасные вещества, а о содержании психотропных компонентов становится известно уже после экстренной госпитализации.

С медицинской точки зрения, потеря веса более чем на 5–7 кг в месяц должна вызывать настороженность. Настоящих чудес в фармакологии не существует: стремительное снижение массы тела, как правило, связано либо с обезвоживанием, либо с влиянием токсинов на обмен веществ и центральную нервную систему. Такие препараты не проходят клинических испытаний и не могут считаться безопасными.

Истории пострадавших свидетельст­вуют о необходимости ужесточения контроля за распространением подобных средств, особенно в интернет-пространстве. Как подчеркивает Мади Токанов, важную роль играют информирование граждан, формирование ответственного отношения к собственному здоровью и отказ от опасных экс­периментов над организмом.

Рынок биологически активных добавок остается одним из наименее регулируе­мых сегментов. Препараты с потенциаль­но опасным содержанием­ продолжают беспрепятственно поступать на прилавки и далее в руки потребителей. Поэтому эта проблема требует также ужесточения государственного контроля, внесения изменений и дополнений в законодательство.

А пока законодательные механизмы не приведены в соответствие с вызовами времени, важнейшим инструментом защиты остается бдительность. Каждому следует помнить: здоровье – не мода, не цифра на весах. Это базовая ценность, утрата которой может оказаться необратимой.