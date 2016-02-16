​Научиться быть богатым

Как гражданин и патриот своей страны, представитель научной интеллигенции я несу ответственность за то, как мы, педагоги, воспитываем молодежь. Насколько полно передаем студентам духовные, нравственные и интеллектуальные ценности. Для правильного разъяс­нения молодежи коллизий текущего момента в первую очередь нам самим необходимо понимать и глубоко осознавать грандиозные цели и задачи, которые ставит Глава государства. В связи с этим вспоминаются слова Президента о необходимости культивировать ценности труда, социальной справедливости, стабильности, общественного согласия, повышать интеллектуальный потенциал, развивать человеческие ресурсы.

И самое важное – учиться быть богатым. Например, учиться и учить тому, как выгодно привлечь инвестиции, выдвигать неординарные идеи и принимать нестандартные решения, развивать технологии, делать научные открытия мирового масштаба, беречь каждый вложенный тенге, модернизировать производство, приумножать благосостояние народа. Всего этого мы сможем достичь, ведь главное условие для этого – мир, спокойствие и стабильность – у нас есть.