Научно-исследовательский институт Каспийского моря создадут в Казахстане

Правительство
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Аменова Дана
Корреспондент

Правительство РК утвердило разработанное Министерством водных ресурсов и ирригации постановление о создании института, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации ведомства, научно-исследовательский институт будет изучать экологические проблемы Каспийского моря, проблему снижения уровня воды, причины массовой гибели тюленей и рыб, вопросы сохранения популяции каспийского тюленя, ихтиофауну, акваторию и побережье Каспия.

Еще одним направлением будет обеспечение тесного взаимодействия с коллегами из других прикаспийских государств. Институт будет предоставлять объективную и независимую информацию об экосистеме Каспийского моря. Полученные данные послужат основой для принятия комплексных мер государственными и местными исполнительными органами.

Создание научной организации также даст возможность в полной мере исполнять международные и национальные обязательства по сохранению Каспия.

— Ранее глава государства поручил создать государственный научный институт, который будет заниматься исследованиями Каспия с целью сохранения моря. Подобные организации существуют и в других прикаспийских странах. Создание института позволит комплексно подойти к изучению имеющихся проблем, решать масштабные задачи, усилить международное сотрудничество, – отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

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