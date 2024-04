Цифры и факты

В рамках трансформации ЕНУ в исследовательский университет и повышения нашего вклада в развитие инновационной экономики приоритетное внимание уделяется модернизации научной инфраструктуры. Разработана Инвес­тиционная программа для создания в новом кампусе ENU-TECH современной научно-технической инфраструктуры и сети аккредитованных лабораторий.

На базе Парка ядерных технологий при ЕНУ работают пять мини-производств. Вуз активно расширяет сотрудничество с бизнесом и крупными предприятиями реального сектора экономики.

ЕНУ нацелен увеличить вклад университетской науки в реальный сектор экономики страны. Так, по состоянию на январь 2024 года в ЕНУ реализуются четыре проекта по коммерциализации на общую сумму 4,8 млрд тенге. По сравнению с 2021 годом это больше в четыре раза.

В 2023 году в ЕНУ создано восемь стартап-проектов и семь мини-производств по выпуску инновационной продукции. Один из них – производство кабеля для фотоэлектрических систем, который создан впервые на рынке Казахстана, аккредитовано шесть лабораторий.

В целях повышения конкурентоспособности кадрового потенциала ЕНУ активно работает и над привлечением молодежи в науку. Благодаря этому только за отчетный год доля ученых до 40 лет возросла с 36 до 53%. С 2020 года в ЕНУ введена новая позиция «исследователь», а также вуз за счет собственных средств учредил внутренний грант JANA ASU в целях поддержки молодых ученых с потенциальными идеями для коммерциализации. За два года 15 ученых вуза получили денежные гранты на коммерциализацию своих инновационных разработок в сфере архитектуры, строительства, медицины, сельского хозяйства, ІТ-технологий, экологии и др.

В рамках президентского проекта «Жас ғалым» круг молодых ученых, реализующих научные исследования на кафедрах и в научных подразделениях университета, увеличился на 71 постдокторанта.

Университет активно развивает международную коллаборацию. В прошлом году совместно с учеными ЕНУ работали более 700 зарубежных специалистов.

За последние пять лет публикационная активность ученых ЕНУ возросла вдвое. Более половины статей публикуется в журналах Q1, Q2 базы Web of Science. Средняя цитируемость одной статьи ученых ЕНУ по базе Scopus составляет 4,4, а ученых физико-технического факультета – 7,1.

В этом году 17 преподавателей ЕНУ включены в генеральный рейтинг ­топ-50 профессорско-преподавательского состава РК.

ЕНУ входит в число лидеров по количеству научных журналов, входящих в список рекомендуемых изданий Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МНВО РК, а также по индексации в международных базах. Из 17 отечественных журналов, входящих в международную базу Web of Science Core Collection, три журнала – Eurasian Mathematical Journal, Eurasian Journal of Mathematical and Computer Application и Eurasian Journal of Physics and Functional Materials – издаются в ЕНУ на английском языке.