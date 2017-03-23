Науки юношей питают…

На протяжении двух дней подростки не переставали удивлять участников и гостей VII Наурызовских встреч «Наука без границ». Форум проходил в Шымкенте, куда съехались ученики НИШ из всех регионов страны и общеобразовательных школ Южного Казахстана, отечественные и зарубежные ученые.
Вслед за химическим шоу, на котором юные химики показали самые зрелищные и эффектные опыты, учащийся 12-го класса Интеллектуальной школы химико-биологического направления Актау Саттигали Жолдасбай представил свое изобретение – «Умный головной убор». «SMART-тюбетейка» может заметно облегчить жизнь незрячих и слабовидящих людей. Ученица 11-го класса столичной НИШ физико-математического направления Альбина Абдосова рассказала о преимуществах своего «детища» – переносного микроскопа. Ее проект уже признан победителем конкурса инноваций, проводившегося Национальным агентством по технологическому развитию.
После таких серьезных проектов, предложенных старшеклассниками, совсем по-иному воспринимаешь выступление старшего менеджера департамента развития инноваций Назарбаев Университета Дамель Мектепбаевой, доказывающей, что «наше будущее намного лучше, чем вы представляете…». Выпускница международной программы «Болашак», магистр в области биотехнологии, обладатель научного гранта NASA выступила перед школьниками и педагогами с лекцией «Как биотехнологии могут трансформировать нашу жизнь в будущем».
Состоявшийся лекторий собрал отечественных и зарубежных ученых, работающих по самым разным направлениям. Новые технологии в здравоохранении представила PhD в области биофизики и биоматериалов, научный сотрудник Назарбаев Университета Дана Акылбекова. Победительница Казахстанского национального конкурса инноваций в номинации «Лучший молодой ученый Казахстана», организованного Министерством по инвестициям и развитию РК при участии Национального агентства по технологическому развитию, рассказала, как 3D-принтинг меняет медицину.
Окунуться в сферу IT-технологий предложил Олжас Махамбетов, директор департамента развития инноваций Назарбаев Университета, который прочитал лекцию с оригинальным названием «Что такое Big Data и с чем ее едят?». Своими наработками в сфере новых технологий поделились и иностранные ученые. А руководитель команды исследования образовательных моделей Korea STEAM профессор из Южной Кореи Джангхун Чой приготовил для юных исследователей, участвующих в Наурызовских встречах, подарок, вручив каждому электронный детектор, который пригодится при проведении исследований.
Область увлечений начинающих ученых безгранична, что еще раз подтвердили проекты учащихся. В разные годы в центре Наурызовских встреч оказывались темы, касающиеся интеграции науки вокруг новых технологий в сфере информатики, биологии, химии, физики. В нынешнем году акцент сделан на инновационные идеи STEAM «EXPO 2017: альтернативные источники энергии».
Казыбек Тократов второй год работает над тем, как с помощью современных технологий сохранить народные традиции казахов, к примеру, касающиеся исконного жилья кочевников – юрты. Житель столицы, проводя летние каникулы у бабушки в Кызылорде, непременно стремился погостить в юрте. Юноша считает, что отсутствие комфорта сделало этот вид жилища малопривлекательным для современных казахстанцев. Но все можно исправить при помощи «зеленых» технологий, которые сделают юрту популярной также и среди иностранных туристов.
«Умная юрта» Казыбека уже сегодня оснащена солнечными панелями, дающими возможность обогреть жилище и получить электроэнергию для бытовых нужд. Сейчас старшеклассник работает над тем, как снабдить юрту системой водообеспечения и канализации. И тогда круглый дом ни в чем не будет уступать благоустроенным многоэтажкам, а по экологичности во многом превзойдет их.
– Школьники представили на выставке много интересных идей, – рассказывает Куляш Шамшидинова, председатель правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы». – Есть проекты по биотехнологии, связанные с выпуском мыла, духов, мазей из отечественных растений. Есть любопытные идеи, как сэкономить на отоплении жилья, помочь людям с ограниченными возможностями. Тематика проектов совершенно разная. Выбор темы индивидуален и, как правило, исходит из желания помочь, улучшить жизнь или решить проблему того, кто находится рядом. Ученые, которых мы пригласили, изучат идеи ребят и подскажут, как можно усовершенствовать разработку, в каком направлении двигаться, чтобы идея пришла на службу людям.
Наурызовские встречи «выросли» из «умных четвергов», для участия в которых в первые годы работы НИШ приглашали людей науки, культуры и искусства. Со временем пришло осознание необходимости расширить наработанный опыт на регионы, включая общеобразовательные школы, чтобы ускорить развитие STEAM – интеграцию науки вокруг новых технологий.
Результат не заставил себя ждать. Уже есть факты воплощения идей школьников в производство. К примеру, в Усть-Каменогорске налажен выпуск фитопрепаратов, которые успешно реализуются в аптеках. «КазМунайГаз» заинтересовался проектом, позволяющим определить объем находящихся в цистерне нефтепродуктов. Идеи учащихся НИШ будут представлены и на ЭКСПО-2017. Уже известно, что более десятка проектов, внедрение которых позволит использовать альтернативные виды энергии, прошли конкурсный отбор.