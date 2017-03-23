Науки юношей питают…

Свежий выпуск
Любовь Доброта, Шымкент

На протяжении двух дней подростки не переставали удивлять участников и гос­тей VII Наурызовских встреч «Наука без границ». Форум проходил в Шымкенте, куда съехались ученики НИШ из всех регионов страны и общеобразовательных школ Южного Казахстана, отечественные и зарубежные ученые.

Вслед за химическим шоу, на котором юные химики показали самые зрелищные и эффектные опыты, учащийся 12-го класса Интеллектуальной школы химико-биологического направления Актау Саттигали Жолдасбай представил свое изобретение – «Умный головной убор». «SMART-тюбетейка» может заметно облегчить жизнь незрячих и слабовидящих людей. Ученица 11-го класса столичной НИШ физико-математичес­кого направления Альбина Абдосова рассказала о преимуществах своего «детища» – переносного микроскопа. Ее проект уже признан победителем конкурса инноваций, проводившегося Национальным агентством по технологическому развитию.

После таких серьезных проектов, предложенных старшеклассниками, совсем по-иному воспринимаешь выступление старшего менеджера департамента развития инноваций Назарбаев Университета Дамель Мектепбаевой, доказывающей, что «наше будущее намного лучше, чем вы представляе­те…». Выпускница международной программы «Болашак», магистр в области биотехнологии, обладатель научного гранта NASA выс­тупила перед школьниками и педагогами с лекцией «Как биотехнологии могут трансформировать нашу жизнь в будущем».

Состоявшийся лекторий собрал отечественных и зарубежных ученых, работающих по самым разным направлениям. Новые технологии в здравоохранении представила PhD в области биофизики и биоматериалов, научный сотрудник Назарбаев Университета Дана Акылбекова. Победительница Казахстанского национального конкурса инноваций в номинации «Лучший молодой ученый Казахстана», организованного Министерством по инвестициям и развитию РК при участии Национального агентства по технологическому развитию, рассказала, как 3D-принтинг меняет медицину.

Окунуться в сферу IT-технологий предложил Олжас Махамбетов, директор департамента развития инноваций Назарбаев Университета, который прочитал лекцию с оригинальным названием «Что такое Big Data и с чем ее едят?». Своими наработками в сфере новых технологий поделились и иностранные ученые. А руководитель ­команды исследования образовательных моделей Korea STEAM профессор из Южной Кореи Джангхун Чой приготовил для юных исследователей, участвующих в Наурызовских встречах, подарок, вручив каждому элект­ронный детектор, который пригодится при проведении исследований.

Область увлечений начинающих ученых безгранична, что еще раз подтвердили проекты учащихся. В разные годы в центре Наурызовских встреч оказывались темы, касающиеся интеграции науки вокруг новых технологий в сфере информатики, биологии, химии, физики. В нынешнем году акцент сделан на инновационные идеи STEAM «EXPO 2017: альтернативные источники энергии».

Казыбек Тократов второй год работает над тем, как с помощью современных технологий сохранить народные традиции казахов, к примеру, касающиеся исконного жилья кочевников – юрты. Житель столицы, проводя летние каникулы у бабушки в Кызылорде, неп­ременно стремился погос­тить в юрте. Юноша считает, что отсутствие комфорта сделало этот вид жилища малопривлекательным для современных казахстанцев. Но все можно исправить при помощи «зеленых» технологий, которые сделают юрту популярной также и среди иностранных туристов.

«Умная юрта» Казыбека уже сегодня оснащена солнечными панелями, даю­щими возможность обогреть жилище и получить элект­роэнергию для бытовых нужд. Сейчас старшекласс­ник работает над тем, как снабдить юрту системой водообеспечения и канализации. И тогда круглый дом ни в чем не будет уступать благоустроенным много­этажкам, а по экологичности во многом превзойдет их.

– Школьники представили на выставке много интерес­ных идей, – рассказывает Куляш Шамшидинова, председатель правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы». – Есть проекты по биотехнологии, связанные с выпуском мыла, духов, мазей из отечественных растений. Есть любопытные идеи, как сэкономить на отоплении жилья, помочь людям с ограниченными возможностями. Тематика проектов совершенно разная. Выбор темы индивидуа­лен и, как правило, исходит из желания помочь, улучшить жизнь или решить проблему того, кто находится рядом. Ученые, которых мы пригласили, изучат идеи ребят и подскажут, как можно усовершенствовать разработку, в каком направлении двигаться, чтобы идея пришла на службу людям.

Наурызовские встречи «выросли» из «умных четвергов», для участия в которых в первые годы работы НИШ приглашали людей науки, культуры и искусства. Со временем пришло осознание необходимости расширить наработанный опыт на регионы, включая общеобразовательные школы, чтобы ускорить развитие STEAM – интеграцию науки вокруг новых технологий.

Результат не заставил себя ждать. Уже есть факты воп­лощения идей школьников в производство. К примеру, в Усть-Каменогорске налажен выпуск фитопрепаратов, которые успешно реализуются в аптеках. «КазМунайГаз» заинтересовался проектом, позволяющим определить объем находящихся в цистерне нефтепродуктов. Идеи учащихся НИШ будут представлены и на ЭКСПО-2017. Уже известно, что более десятка проектов, внедрение которых позволит использовать альтернативные виды энергии, прошли конкурсный отбор.

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