Техноқала – это будущий город с особым статусом, где будут сосредоточены передовые технологии, наука, университеты и бизнес, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

20 июня в Правительстве под председательством вице-премьера – министра нацэкономики Серика Жумангарина обсудили концепцию первого в Казахстане наукограда – Техноқала. Эта работа ведется по поручению Главы государства, данного в марте Правительству на Национальном курултае.

Проект представил руководитель рабочей группы, профессор, кандидаты экономических наук Жаксыбек Кулекеев.

Техноқала – это будущий город с особым статусом, где будут сосредоточены передовые технологии, наука, университеты и бизнес. Главное назначение – создавать и внедрять наукоемкие разработки в производство в короткие сроки, с упором на прикладной эффект и коммерческую отдачу. Ключевые направления развития – новая энергетика и энергосбережение, биотехнологии и продбезопасность, новые информационные технологии и AI.