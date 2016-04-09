​Наурыз на колесах

Одно из них состоялось в трамвае-кафе АО «Трамвайное управление города Павлодара», передвигающемся по улицам города. Там для 25 пожилых людей был накрыт праздничный дастархан с традиционными национальными угощениями. Для дорогих гостей молодые таланты подготовили концертную программу. Обычные пассажиры трамвая также оказались зрителями необычного концерта, подарившего всем радость и веселье.

Ветераны труда благодарили за такое путешествие по родному городу и теплое, душевное отношение к ним. Фаруза Жунусбекова говорила, что она с удовольствием пела с ребятами песни своей юности, зарядилась от молодежи энергией и прекрасным настроением.

Гаухар Базикызы, одна из организаторов мероприятия, отметила, что такого рода праздники теперь будут проводиться чаще. И отрадно, что свой вклад в эту благотворительную акцию внесли прихожане-спонсоры и сотрудники мечети «Машхур Жусуп».