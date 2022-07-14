Найденный в Приаралье прототип домбры оказался древнее, чем казалось

Музыка из глубины веков

Прототип домбры, найденный археологами в Приаралье, оказался одним из самых древних среди известных ученым музыкальных инструментов.

В 1973 году во время раскопок одного из древних городищ на территории Кызылординской области были найдены деревянные части музыкального инструмента. Их передали в Государственный Музей Востока в Москве, толком не изучив. И только в наше время казахстанские ученые установили, что инструмент этот коссаз – древний прототип домбры. И, возможно, не только домбры.

Вмешался во все, кстати, случай. В 2018 году решением научно-методического совета при акимате Кызылординской облас­ти началась подготовка к выпус­ку книги-альбома «История исследований в низовьях Сырдарьи Хорезмской экспедиции». В ходе этого проекта были организованы научные командировки по изучению ценных экспонатов, найденных археологами в разные годы в казахстанском Приаралье, но находящихся в фондах научных учреждений Российской Федерации.

В частности, под началом руководителя научно-исследовательского центра «Археология и этнография» при Кызылординском университете им. Коркыта-ата, доктора РҺD Азилхана Тажекеева были заново тщательно пересмотрены и прис­тально изучены фрагменты около 700 деревянных изделий, найденных на археологических памятниках Жетиасара и хранящихся в фондах Музея Востока в Москве.

Именно тогда выяснилось, что деревянное изделие, найденное в 1973 году на городище Бидайык асар, является музыкальным инструментом, родоначальником домбры, носящим имена кос-мойынды (двухшеий), или коссаз (двуглавый).

Напомним, городище Бидайык асар, относящееся к концу І тыс. до н. э. – ІV веку, расположено в 65 км к юго-западу от райцентра Кармакшинского района поселка Жосалы, это памятник жетиасарской культуры. В результате комплексных исследований городища Бидайык асар установлено, что археологи­ческий памятник перестал существовать в IV в. до н. э. Исходя из этого, есть основания полагать, что найденный там предмет является древнейшим видом струнного инструмента, предком домбры.

Исследование, конечно, вызвало огромный интерес у почитателей истории и культуры в Кызылорде, люди мечтали увидеть прообраз казахской домбры. Но оригинал принадлежит российскому Музею Востока, и выставить его в Кызылорде пока не было возможности.

Но ученые, мастера прикладного искусства и музейные работники пошли другим путем. Надо выразить большую благодарность директору областного историко-краеведческого музея Сапару Козейбаеву, на базе возглавляемого им учреждения все и произошло. Проконсультировавшись с Азилханом Тажекеевым (автором всех исследований, разработок и эскизов, связанных с приаральским коссазом), копию инструмента создал известный в области мастер декоративно-прикладного искусства Бекзат Жакыпов. И вот сегодня жители и гости Приаралья могут увидеть точно воссозданную копию коссаза в экспозиционном зале «Сакральный Казахстан и архео­логия» областного историко-­краеведческого музея.

Общая длина домбры коссаз – 65,5 см, высота – 3 см, а толщина – около полусантиметра. На оригинале корпуса инструмента орнаментальные изображения в зверином стиле.

Основываясь на научных исследованиях, можно делать сравнения и с большой долей достоверности предполагать, где впервые появились струнные инструменты того или иного типа. По мнению археолога Азил­хана Тажекее­ва, обнаруженная на территории нашей области домбра коссаз (III–IV вв. до н. э.) на несколько сотен лет старше, например, лиры, найденной в раннем средневековом могильнике Саттон-Ху в Англии.

Конечно, чтобы окончательно убедиться в правоте суждений, предстоят еще исследования, сбор аргументов и доказательств. Кстати, некоторые ученые считают, что между древними экспонатами Казахстана и Англии есть сходство. Прототипы казахской домбры и британской лиры, по сути, родственны.

Статьи ученого Азилхана ­Тажекеева о двуглавой домбре переведены с казахского языка и опубликованы в европейском и израильском научных журналах.

– Эти статьи напечатаны в журналах с высоким рейтингом, – говорит сам автор. – Они вызвали споры ученых с мировыми именами. Казахстанская находка схожа с лирой, найденной в крупном курганном некрополе Саттон-Ху, расположенном в английском графстве Саффолк. Однако казахстанский предмет на три века старше, чем английский. Поразительное сходство двух инструментов – настоящий прорыв. Это одно из доказательств того, что найденный на нашей земле артефакт связан с Европой.

Удалось восстановить и звучание музыкального инструмен­та. И оно похоже на звучание домбры.

– В будущем мы планируем изучить все найденные 700 деревянных предметов, – говорит Азилхан Тажекеев. – Среди них есть фрагменты, схожие с корпусом современной домбры. Возможно, что в ходе наших исследований будут открыты новые музыкальные ин­струменты.