Общество Найденный в Приаралье прототип домбры оказался древнее, чем казалось 14 июля 2022 г. 2:15 Наталья Денисова, Кызылординская область Музыка из глубины веков Прототип домбры, найденный археологами в Приаралье, оказался одним из самых древних среди известных ученым музыкальных инструментов. В 1973 году во время раскопок одного из древних городищ на территории Кызылординской области были найдены деревянные части музыкального инструмента. Их передали в Государственный Музей Востока в Москве, толком не изучив. И только в наше время казахстанские ученые установили, что инструмент этот коссаз – древний прототип домбры. И, возможно, не только домбры. Вмешался во все, кстати, случай. В 2018 году решением научно-методического совета при акимате Кызылординской области началась подготовка к выпуску книги-альбома «История исследований в низовьях Сырдарьи Хорезмской экспедиции». В ходе этого проекта были организованы научные командировки по изучению ценных экспонатов, найденных археологами в разные годы в казахстанском Приаралье, но находящихся в фондах научных учреждений Российской Федерации. В частности, под началом руководителя научно-исследовательского центра «Археология и этнография» при Кызылординском университете им. Коркыта-ата, доктора РҺD Азилхана Тажекеева были заново тщательно пересмотрены и пристально изучены фрагменты около 700 деревянных изделий, найденных на археологических памятниках Жетиасара и хранящихся в фондах Музея Востока в Москве. Именно тогда выяснилось, что деревянное изделие, найденное в 1973 году на городище Бидайык асар, является музыкальным инструментом, родоначальником домбры, носящим имена кос-мойынды (двухшеий), или коссаз (двуглавый). Напомним, городище Бидайык асар, относящееся к концу І тыс. до н. э. – ІV веку, расположено в 65 км к юго-западу от райцентра Кармакшинского района поселка Жосалы, это памятник жетиасарской культуры. В результате комплексных исследований городища Бидайык асар установлено, что археологический памятник перестал существовать в IV в. до н. э. Исходя из этого, есть основания полагать, что найденный там предмет является древнейшим видом струнного инструмента, предком домбры. Исследование, конечно, вызвало огромный интерес у почитателей истории и культуры в Кызылорде, люди мечтали увидеть прообраз казахской домбры. Но оригинал принадлежит российскому Музею Востока, и выставить его в Кызылорде пока не было возможности. Но ученые, мастера прикладного искусства и музейные работники пошли другим путем. Надо выразить большую благодарность директору областного историко-краеведческого музея Сапару Козейбаеву, на базе возглавляемого им учреждения все и произошло. Проконсультировавшись с Азилханом Тажекеевым (автором всех исследований, разработок и эскизов, связанных с приаральским коссазом), копию инструмента создал известный в области мастер декоративно-прикладного искусства Бекзат Жакыпов. И вот сегодня жители и гости Приаралья могут увидеть точно воссозданную копию коссаза в экспозиционном зале «Сакральный Казахстан и археология» областного историко-краеведческого музея. Общая длина домбры коссаз – 65,5 см, высота – 3 см, а толщина – около полусантиметра. На оригинале корпуса инструмента орнаментальные изображения в зверином стиле. Основываясь на научных исследованиях, можно делать сравнения и с большой долей достоверности предполагать, где впервые появились струнные инструменты того или иного типа. По мнению археолога Азилхана Тажекеева, обнаруженная на территории нашей области домбра коссаз (III–IV вв. до н. э.) на несколько сотен лет старше, например, лиры, найденной в раннем средневековом могильнике Саттон-Ху в Англии. Конечно, чтобы окончательно убедиться в правоте суждений, предстоят еще исследования, сбор аргументов и доказательств. Кстати, некоторые ученые считают, что между древними экспонатами Казахстана и Англии есть сходство. Прототипы казахской домбры и британской лиры, по сути, родственны. Статьи ученого Азилхана Тажекеева о двуглавой домбре переведены с казахского языка и опубликованы в европейском и израильском научных журналах. – Эти статьи напечатаны в журналах с высоким рейтингом, – говорит сам автор. – Они вызвали споры ученых с мировыми именами. Казахстанская находка схожа с лирой, найденной в крупном курганном некрополе Саттон-Ху, расположенном в английском графстве Саффолк. Однако казахстанский предмет на три века старше, чем английский. Поразительное сходство двух инструментов – настоящий прорыв. Это одно из доказательств того, что найденный на нашей земле артефакт связан с Европой. Удалось восстановить и звучание музыкального инструмента. И оно похоже на звучание домбры. – В будущем мы планируем изучить все найденные 700 деревянных предметов, – говорит Азилхан Тажекеев. – Среди них есть фрагменты, схожие с корпусом современной домбры. Возможно, что в ходе наших исследований будут открыты новые музыкальные инструменты.