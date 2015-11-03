Назарбаев наградил британского премьера орденом "Достык"

В рамках визита в Великобританию Президент РК Нурсултан Назарбаев встретился с премьер-министром соединенного королевства Дэвидом Кэмероном, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт Акорды.
Глава государства во время встречи наградил британского премьера орденом "Достык" I степени.
"Ваш визит в Казахстан, состоявшийся в 2013 году, придал хороший импульс двусторонним отношениям. Хотелось бы отметить те успехи, которые ваша страна достигла в это непростое время. Насыщенность программы моего визита говорит о высоком уровне наших отношений", – сказал Глава государства, подчеркнув, что в ходе прошедших переговоров члены казахстанского правительства достигли значимых договоренностей с британской стороной.
Кроме того, Президент Казахстана поздравил премьер-министра Великобритании с уверенной победой на последних парламентских выборах и формированием нового правительства.
В свою очередь британский премьер обратил внимание, что Казахстан достиг потрясающих успехов в области привлечения инвестиций, развития индустрии и торговли. Кэмерон также отметил, что наши страны обладают сегодня широким полем для переговоров, и выразил намерение обсудить реализацию предложенных Нурсултаном Назарбаевым реформ.
По итогам переговоров были подписаны двусторонние документы:
- Договор между Республикой Казахстан и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии о взаимной правовой помощи;
- Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции и секретариатом Кабинета министров Великобритании;
- Договор участия Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в ЭКСПО-2017.