Назарбаев посетил турнир "Қазақстан Барысы"

На традиционный республиканский турнир "Қазақстан Барысы", который сейчас проходит в Астане, прибыл Президент РК Нурсултан Назарбаев, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.Напомним, что наиболее престижное соревнование по национальной борьбе проводится в пятый раз. Из него уже выбыли победители 2013 и 2014 годов – Айбек Нугымаров и Мухит Турсынов (оба из ВКО). В очной схватке между ними победил Турсынов, которого в следующем матче одолел "Барс" 2012 года Бейбит Ыстыбаев (Тараз) – главный фаворит состязания.Победителю "Қазақстан Барысы" достанется чемпионский пояс и чек на $150 000.Схватки продолжаются.