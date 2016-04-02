Назарбаев предложил провести саммит по ядерной безопасности в Казахстане
Президент РК Нурсултан Назарбаев принял участие в первой сессии саммита по ядерной безопасности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Глава государства выразил убежденность, что инициатива Барака Обамы по проведению саммитов должна иметь продолжение.
"Думаю, Казахстан имеет моральное право претендовать на проведение такого мероприятия. Это стало бы знаком благодарности стране, закрывшей полигон и отказавшейся от четвертого в мире арсенала ядерного оружия", – сказал Президент.
В целом, выступая перед делегатами саммита, Назарбаев обратил внимание, что Казахстан входит в число первых двух десятков государств, имеющих самый высокий уровень безопасности ядерных объектов и материалов.
"У нас на национальном уровне реализован комплекс мер по физической ядерной безопасности. Усовершенствована система экспортного контроля ядерных материалов. Ведется работа по созданию Идентификационного центра ядерных и радиоактивных материалов. Исследовательские реакторы Института ядерной физики в Алматы переведены на низкообогащенное топливо. Будет ускорена реализация аналогичного проекта в Национальном ядерном центре на нашей территории. Все ядерные объекты находятся под всеохватывающим контролем МАГАТЭ", – сказал Глава государства.
Президент также подчеркнул, что сегодня Казахстан – мировой лидер по добыче урановой руды и ее запасам, а также ведущий экспортер этой продукции.
"Мы намерены занять достойное место в глобальной технологической цепочке производства ядерного топлива для мирных целей. Хочу проинформировать вас, что нашим важным вкладом стало создание Банка ядерного топлива совместно с МАГАТЭ. Это было важно и для решения иранской ядерной проблемы. В будущем желающие использовать ядерную энергию в мирных целях могут пользоваться ресурсами Банка. Мы являемся депозитариями Международного Банка низкообогащенного ядерного топлива. У нас совместно с МАГАТЭ успешно реализуется пилотный проект автоматизированного учёта, контроля и защиты всего цикла добычи и обогащения урана. Казахстан выступает за равный доступ всех заинтересованных государств к гражданским ядерным технологиям", – отметил Назарбаев.
Глава государства добавил, что международному сообществу важно выработать меры стимулирования перехода национальной энергетики и промышленности различных стран на низкообогащенное топливо.
Назарбаев обратил внимание, что именно после закрытия 25 лет назад Семипалатинского ядерного полигона прекратились испытания в Неваде и КНР.
"Мы ставим вопрос о расширении системной международной помощи по реабилитации населения и дезактивации земель и вод территории бывшего полигона, поскольку сегодня Казахстан остался с этой трагедией "один на один". Я приглашаю на памятные мероприятия в честь 25-летия закрытия полигона лидеров стран, особенно пяти держав – гарантов Центрально-Азиатской безъядерной зоны, а также высокие делегации государств, разделяющих цели мира без суицидальной угрозы ядерного уничтожения", – сказал Президент.
Глава государства подчеркнул, что сегодня использование террористами оружия массового уничтожения становится реальностью, требуя конкретных действий от лидеров стран мира.
"Под эгидой ООН назрела необходимость создания глобальной сети борьбы с терроризмом с участием всех стран. Только так мы сможем победить в этой необъявленной войне", – отметил Назарбаев.