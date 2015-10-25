Глава государства Нурсултан Назарбаев прибыл с официальным визитом в Катар, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Ожидается, что в ходе визита Президент Казахстана проведет переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом аль Тани.
Кроме того, планируется встреча Нурсултана Назарбаева с представителями деловой и финансовой элиты Государства Катар.
Ожидается, что в ходе визита Президент Казахстана проведет переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом аль Тани.
Кроме того, планируется встреча Нурсултана Назарбаева с представителями деловой и финансовой элиты Государства Катар.