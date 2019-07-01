Назначен новый гендиректор "Қазақ радиолары"

Генеральным директором ТОО "Қазақ радиолары" назначена Нуржан Мухамеджанова, сообщает Kazpravda.kz. ⠀ "Нового руководителя радиокомпании представила председатель правления РТРК "Qazaqstan" Ляззат Танысбай", - говорится в сообщении РТРК в официальном аккаунте.
ТОО "Қазақ Радиолары" включает в себя Qazaq radiosy, радио Shalqar, радио Астана, радио Classic.
Трудовую деятельность Мухамеджанова Нуржан Жалауовна начинала с должности редактора детских и молодежных программ на Казахском радио, затем занимала должность начальника отдела и главного редактора.
В 1991 году была назначена главным редактором редакции информационно- аналитических программ "Шалқар" на Казахском радио.
С 1992 по 1994 годы - первый заместитель генерального директора Казахского радио и политический обозреватель.
В 1997 году являлась сотрудником пресс-службы Президента РК, с 1997 по 2006 годы работала заместителем директора представительства Международной организации "Internews Network" в Казахстане, затем исполнительным директором.
В 2006 году была назначена первым заместителем исполнительного директора ТРК "31 канал", с 2008 по 2011 годы являлась генеральным директором ТРК "31 канал".
В 2008-2010 годах возглавляла Национальную Ассоциацию Телерадиовещателей Казахстана.
В июле 2011 года была назначена председателем правления АО "РТРК "Қазақстан".
В 2016 году была назначена первым заместителем председателя телерадиокорпорации "Қазақстан".