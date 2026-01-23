Коллективу фонда также был представлен первый заместитель председателя правления
Руководитель аппарата Министерства финансов Эрнар Ержанов представил коллективу НАО «Фонд социального медицинского страхования» нового председателя правления Гульмиру Сабденбек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МФ РК
"Она имеет профильное медицинское образование, степень магистра общественного здравоохранения (MPH), а также управленческий опыт в сфере здравоохранения. В разные годы возглавляла департамент стратегического развития Национального медицинского холдинга, была заместителем председателя правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр». В предыдущей должности заместителя заведующего Отделом социально-экономической политики Администрации Президента Республики Казахстан курировала вопросы социальной политики и устойчивого развития, государственного аудита и финансового контроля", - говорится в сообщении.
Коллективу фонда также был представлен первый заместитель председателя правления Айдар Мекебеков. Он имеет многолетний опыт работы в системе Министерства финансов РК. Прошел путь от налогового инспектора до руководителя подразделений органов государственных доходов и финансового контроля. Занимал должность заместителя председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. До сегодняшнего дня являлся директором департамента по противодействию хищениям в ТОО «Корпорация Казахмыс».
"Деятельность Фонда социального медицинского страхования будет ориентирована на целевое и прозрачное распределение финансовых средств с учетом реальных потребностей населения, а также на обеспечение качественной медицинской помощи", - добавили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, управление ФСМС перешло от Минздрава к Минфину. Подробно о том, какие нарушения были выявлены в ходе проверки Фонда, можно прочитать здесь. Речь шла о приписках, оказании услуг умершим гражданам, двойном финансировании и т.д.