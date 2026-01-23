Фото: Минфин

Руководитель аппарата Министерства финансов Эрнар Ержанов представил коллективу НАО «Фонд социального медицинского страхования» нового председателя правления Гульмиру Сабденбек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МФ РК

"Она имеет профильное медицинское образование, степень магистра общественного здравоохранения (MPH), а также управленческий опыт в сфере здравоохранения. В разные годы возглавляла департамент стратегического развития Национального медицинского холдинга, была заместителем председателя правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр». В предыдущей должности заместителя заведующего Отделом социально-экономической политики Администрации Президента Республики Казахстан курировала вопросы социальной политики и устойчивого развития, государственного аудита и финансового контроля", - говорится в сообщении.

Коллективу фонда также был представлен первый заместитель председателя правления Айдар Мекебеков. Он имеет многолетний опыт работы в системе Министерства финансов РК. Прошел путь от налогового инспектора до руководителя подразделений органов государственных доходов и финансового контроля. Занимал должность заместителя председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК. До сегодняшнего дня являлся директором департамента по противодействию хищениям в ТОО «Корпорация Казахмыс».

"Деятельность Фонда социального медицинского страхования будет ориентирована на целевое и прозрачное распределение финансовых средств с учетом реальных потребностей населения, а также на обеспечение качественной медицинской помощи", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, управление ФСМС перешло от Минздрава к Минфину. Подробно о том, какие нарушения были выявлены в ходе проверки Фонда, можно прочитать здесь. Речь шла о приписках, оказании услуг умершим гражданам, двойном финансировании и т.д.