Назначен новый руководитель аппарата акима города Алматы

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Талгат Сарсенбаев назначен руководителем аппарата акима города Алматы, передает Kazpravda.kz.   

Т.Сарсенбаев родился в 1966 году. В 1987 году окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР, в 2015 году – Высшую школу бизнеса Назарбаев Университета по программе Executive MBA для руководителей, совместная программа с Duke University 's Fuqua School of Business.

В различные годы работал в правоохранительных органах, преподавал в высших учебных заведениях, занимал различные должности в Администрации Президента РК, был советником посольства Республики Казахстан в Российской Федерации, руководителем аппарата Сената Парламента РК, работал в АО "Самрук-Казына".

До нынешнего назначения работал заместителем руководителя Канцелярии Премьер-министра РК – представителем Правительства РК в Парламенте РК.

Доктор юридических наук, профессор. Награжден Почетной грамотой Республики Казахстан и орденом "Құрмет".

В свою очередь, ранее занимавший данную позицию Ж.Калиев освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

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