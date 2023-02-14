Назначены новые вице-министры юстиции Казахстана

Политика, Кадровые назначения, Правительство
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Постановлениями Правительства Республики Казахстан Ваисов Даниель Мерейулы и Жакселекова Ботагоз Шаймардановна назначены на должности вице-министров юстиции РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК. 

Фото: primeminister.kz

Даниель Ваисов родился в 1979 году в городе Алматы. 

Окончил Высшую школу права «Адилет», университет Нархоз, Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина.

Трудовой путь начал в 2001 году с должности оператора по индивидуальному договору Министерства государственных доходов РК.

С марта по октябрь 2002 года – и.о. главного специалиста отдела разработки и внедрения эффективных методов работы с налогоплательщиками управления по работе с плательщиками, главный специалист отдела организации работы по разъяснению налогового законодательства управления разъяснения налогового законодательства департамента работы с налогоплательщиками Министерства государственных доходов РК.

В 2002-2003 годы – главный специалист отдела принудительного взимания управления налогового контроля Налогового комитета Министерства финансов РК.

В 2003-2010 годы – юрист департамента международных контрактов, старший юрист департамента правового обеспечения, главный юрист департамента международных контрактов, юрист I категории департамента международных контрактов в АО «НК «КазМунайГаз».

С 2010 по 2020 год работал в частных коммерческих структурах.

С января 2020-го и по настоящее время занимал должность руководителя центральной службы по контролю за закупками АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

 

Ботагоз Жакселекова родилась в 1980 году в Костанайской области. 

Окончила Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова, Exeter University, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.

Трудовой путь начала в 2001 году с должности специалиста управления кадровой работы Министерства юстиции РК.

С 2002 по 2007 год занимала различные должности в структуре Министерства юстиции РК.

С 2007 по 2012 год – заместитель директора департамента законодательства Министерства юстиции РК.

С 2012 по 2013 год – главный эксперт департамента правовой защиты государственного имущества Министерства юстиции РК.

С 2013 по 2015 год – заместитель заведующего, заведующий юридическим отделом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета. 

С 2015 по 2017 год работала начальником отдела стратегического развития и связей с общественностью, управляющим директором, директором департамента стратегии, анализа и международных отношений ТОО «СК-Фармация».

С 2017 по 2018 год – председатель Комитета оплаты медицинских услуг Министерства здравоохранения РК.

С 2018 по 2019 год – заместитель председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования».

С 2019 по 2020 год – ответственный секретарь Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

С апреля 2021 года и по настоящее время работала на руководящих должностях в частных коммерческих структурах. 

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