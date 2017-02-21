​Назначения

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Сингапур Сулеймен Усен Абдухадырулы назна­чен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Австралии, Новой Зеландии по совместительству;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации Айтжан Жанар Сейдакметкызы назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Итальянской Республике Нуртаев Сергей Нуртаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республи­ке Мальта, Республике Сан-Марино по совместительству;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Финляндской Республи­ке Нуртлеуов Мурат Абугалиевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Эстонской Республике по совместительству;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Федеративной Республике Бразилия Саржанов Кайрат Асаниязович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Аргентинской Республике, Республике Чили по совместительству;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Украине Ордабаев Самат Исламович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Молдова по совместительству.