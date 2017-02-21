​Назначения

Свежий выпуск
588

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Сингапур Сулеймен Усен Абдухадырулы назна­чен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Австралии, Новой Зеландии по совместительству;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации Айтжан Жанар Сейдакметкызы назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Итальянской Республике Нуртаев Сергей Нуртаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республи­ке Мальта, Республике Сан-Марино по совместительству;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Финляндской Республи­ке Нуртлеуов Мурат Абугалиевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Эстонской Республике по совместительству;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Федеративной Республике Бразилия Саржанов Кайрат Асаниязович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Аргентинской Республике, Республике Чили по совместительству;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Украине Ордабаев Самат Исламович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Молдова по совместительству.

Популярное

Все
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Миссия – выстраивать мосты
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
В Астане стартовала 21-я Международная Жаутыковская олимпиада
Ценовые «вольности» вокруг продовольствия
Через пень-колоду или шаг вперед?
В Приаралье не зарегистрировано ни одного случая кори и метапневмовируса
Карты, деньги, приговор
Как взрослеют детские мечты
Создатель архитектурного облика Алматы и Астаны
Свекла под снегом все-таки осталась
Суперпроект в масштабах региона
Молодежь и инновации – основа трансформации регионального вуза
Капитализация KASE показала высокие результаты
Возводят дома, сохраняют культуру
Черный снег: назначена внеплановая проверка
Маркетплейсы: счастье или травма?
Молодежная повестка в фокусе внимания
Сообщество единых ценностей
Учитель, нашедший свой путь
Закон Республики Казахстан
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Сигареты подорожают в РК
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
«Нацфонд - детям»: сколько денег перевели на счета достигших совершеннолетия казахстанцев
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
В Малибу горят дома звезд Голливуда
На языке текста и рисунка
Закон Республики Казахстан
Казахстан ратифицировал соглашение о функционировании группы Французского агентства развития
История таксиста: адвокат раскрыла новые детали по делу Салтанат Нукеновой
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
Назначен новый министр юстиции
Бетономешалка повредила два авто перед падением в Астане
Сбалансированный подход
Глава МЧС открыл спасательную станцию на реке Жайык
Извлечь металлы, переработать шлаки
Последовательность и верность традициям
Дорогу молодым!
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
Новые госнаграды появились в Казахстане
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом

Читайте также

Пожара можно было избежать!
Черный снег: назначена внеплановая проверка
Создатель архитектурного облика Алматы и Астаны
Сообщество единых ценностей

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]