Назначены новые послы Казахстана в ряде стран

Новые указы опубликовала пресс-служба Президента РК, передает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, указами Главы государства:

Абдрахманов Кайрат Кудайбергенович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Чешской Республике, он освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов, Постоянного представителя Республики Казахстан при Организации по запрещению химического оружия по совместительству;

Рахметуллин Акан Акасович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов, Постоянным представителем Республики Казахстан при Организации по запрещению химического оружия по совместительству;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, Глава Представительства Республики Казахстан при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО) Василенко Роман Юрьевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Великом Герцогстве Люксембург по совместительству.

Указом Главы государства Дюсенбаев Бакыт Амангельдинович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Чешской Республике.

#назначения #послы #указы

