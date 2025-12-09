Новые указы опубликовала пресс-служба Президента РК, передает Kazpravda.kz
Так, указами Главы государства:
Абдрахманов Кайрат Кудайбергенович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Чешской Республике, он освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов, Постоянного представителя Республики Казахстан при Организации по запрещению химического оружия по совместительству;
Рахметуллин Акан Акасович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов, Постоянным представителем Республики Казахстан при Организации по запрещению химического оружия по совместительству;
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, Глава Представительства Республики Казахстан при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО) Василенко Роман Юрьевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Великом Герцогстве Люксембург по совместительству.
Указом Главы государства Дюсенбаев Бакыт Амангельдинович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Чешской Республике.