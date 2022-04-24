Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Общество
Назван регион - лидер Казахстана по индексу старения
Кратенко Андрей
arystan05@mail.ru

По индексу старения лидирует Северо-Казахстанская область. В регионе этот индекс составляет 62,1, а в среднем по республике - 26,7. Такие данные прозвучали на заседании общественного совета Северо-Казахстанской области в ходе обсуждения вопроса о состоянии здравоохранения и санитарно-эпидемиологической ситуации в области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечается, здесь рождаемость падает за год на 3,5 процента, смертность растет на 13,4 процента, при этом количество врачей снижается.

Считается, что привлечь в регион медиков можно, повышая зарплату, но в действительности не все так очевидно и прямо пропорционально.

"Система выплат подъемных в СКО действует не первый год, - отметил, выступая с содокладом, председатель комиссии по социальным вопросам Павел Афанасьев. - Ранее желающим работать в сельской местности выплачивали по 1,5 млн тенге. Дефицит врачей в 2019 году составлял 230 специалистов. Прошло два года, выплаты взлетели до 2,5 млн тенге, а нехватка кадров возросла до 285 человек. Да и какого качества приезжают молодые специалисты? Граждане замечают, что диагностику они зачастую производят по Интернету..."

На заседании общественного совета указывалось также, что в СКО сегодня отсутствуют врач-гематолог и другие профильные специалисты. Жители сельской местности не всегда могут приобрести нужные лекарства из-за их дефицита. А еще потому, что в селе элементарно нет аптеки.

Нарекания вызывает и запись на прием к врачу. На заседании общественного совета цитировали Бахыта Тукенова, который еще 11 апреля записался через Call-центр к гастроэнтерологу в областную больницу (направление есть, анализы сдал). Но запись была только на 27 мая, то есть, через 46 дней.

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