Названа причина смерти обвиняемого в изнасиловании Асель Айтпаевой гражданина Грузии

В Специальной пенитенциарной службе Грузии озвучили причину смерти обвиняемого в изнасиловании гражданки Казахстана Бесика Тордуа, , сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sputnik Грузия.
По данным службы, при поступлении в пенитенциарное учреждение 28 мая 2021 года обвиняемому было проведено медицинское обследование и поставлен диагноз – артериальная гипертензия. В связи с чем он постоянно находился под наблюдением медперсонала.
30 июня 2021 года Тордуа обратился к врачу с сильной головной болью, рассказал о потере сознания. У него наблюдалось нарушение речи и повышенное артериальное давление.
Тордуа был доставлен в гражданскую клинику на машине скорой помощи из-за серьезного (предполагаемого) нарушения кровотока мозга. По результатам компьютерной томографии головного мозга, проведенной в клинике, и консультации невролога был поставлен диагноз: предположительно инфаркт головного мозга.
«В связи с тяжелым состоянием обвиняемый был помещен в отделение реанимации, проходил лечение и находился под интенсивным наблюдением. В результате контрольной консультации нейрохирурга возникла необходимость в неотложном хирургическом вмешательстве. После операции общее состояние пациента оставалось тяжелым, показатели гемодинамики нестабильны», - говорится в сообщении пенитенциарной службы.
Несмотря на лечение, состояние пациента ухудшилось и 14 июля 2021 года было зафиксировано нарушение сердечного ритма (брадиаритмия), которая вскоре сменилась асистолией – прекращением деятельности сердца.
«Сердечно-легочная реанимация была начата в полном соответствии с протоколом, однако механическую функцию сердца восстановить не удалось. Наступила биологическая смерть», - говорится в заявлении.
Напомним, гражданку Казахстана Асель Айтпаеву нашли мертвой в Тбилиси 5 мая. Уже на следующий день полиция задержала уроженца города Зугдиди Бесика Тордуа по обвинению в изнасиловании и доведении до самоубийства 26-летней девушки.
Позже Департамент полиции города Нур-Султана на основании заявления родителей погибшей в Грузии А. Айтпаевой А. о принятии мер в отношении гр. М. Мейрбекова начал досудебное расследование по статье 128 Уголовного кодекса РК (торговля людьми).
Подозреваемый в совершении тяжкого преступления М. Мейрбеков задержан и водворен в ИВС Нур-Султана.
По данным службы, при поступлении в пенитенциарное учреждение 28 мая 2021 года обвиняемому было проведено медицинское обследование и поставлен диагноз – артериальная гипертензия. В связи с чем он постоянно находился под наблюдением медперсонала.
30 июня 2021 года Тордуа обратился к врачу с сильной головной болью, рассказал о потере сознания. У него наблюдалось нарушение речи и повышенное артериальное давление.
Тордуа был доставлен в гражданскую клинику на машине скорой помощи из-за серьезного (предполагаемого) нарушения кровотока мозга. По результатам компьютерной томографии головного мозга, проведенной в клинике, и консультации невролога был поставлен диагноз: предположительно инфаркт головного мозга.
«В связи с тяжелым состоянием обвиняемый был помещен в отделение реанимации, проходил лечение и находился под интенсивным наблюдением. В результате контрольной консультации нейрохирурга возникла необходимость в неотложном хирургическом вмешательстве. После операции общее состояние пациента оставалось тяжелым, показатели гемодинамики нестабильны», - говорится в сообщении пенитенциарной службы.
Несмотря на лечение, состояние пациента ухудшилось и 14 июля 2021 года было зафиксировано нарушение сердечного ритма (брадиаритмия), которая вскоре сменилась асистолией – прекращением деятельности сердца.
«Сердечно-легочная реанимация была начата в полном соответствии с протоколом, однако механическую функцию сердца восстановить не удалось. Наступила биологическая смерть», - говорится в заявлении.
Напомним, гражданку Казахстана Асель Айтпаеву нашли мертвой в Тбилиси 5 мая. Уже на следующий день полиция задержала уроженца города Зугдиди Бесика Тордуа по обвинению в изнасиловании и доведении до самоубийства 26-летней девушки.
Позже Департамент полиции города Нур-Султана на основании заявления родителей погибшей в Грузии А. Айтпаевой А. о принятии мер в отношении гр. М. Мейрбекова начал досудебное расследование по статье 128 Уголовного кодекса РК (торговля людьми).
Подозреваемый в совершении тяжкого преступления М. Мейрбеков задержан и водворен в ИВС Нур-Султана.