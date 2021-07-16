Названа причина смерти обвиняемого в изнасиловании Асель Айтпаевой гражданина Грузии

Общество
Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
В Специальной пенитенциарной службе Грузии озвучили причину смерти обвиняемого в изнасиловании гражданки Казахстана Бесика Тордуа, , сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sputnik Грузия.

По данным службы, при поступлении в пенитенциарное учреждение 28 мая 2021 года обвиняемому было проведено медицинское обследование и поставлен диагноз – артериальная гипертензия. В связи с чем он постоянно находился под наблюдением медперсонала.

30 июня 2021 года Тордуа обратился к врачу с сильной головной болью, рассказал о потере сознания. У него наблюдалось нарушение речи и повышенное артериальное давление. 

Тордуа был доставлен в гражданскую клинику на машине скорой помощи из-за серьезного (предполагаемого) нарушения кровотока мозга. По результатам компьютерной томографии головного мозга, проведенной в клинике, и консультации невролога был поставлен диагноз: предположительно инфаркт головного мозга.

«В связи с тяжелым состоянием обвиняемый был помещен в отделение реанимации, проходил лечение и находился под интенсивным наблюдением. В результате контрольной консультации нейрохирурга возникла необходимость в неотложном хирургическом вмешательстве. После операции общее состояние пациента оставалось тяжелым, показатели гемодинамики нестабильны», - говорится в сообщении пенитенциарной службы.

Несмотря на лечение, состояние пациента ухудшилось и 14 июля 2021 года было зафиксировано нарушение сердечного ритма (брадиаритмия), которая вскоре сменилась асистолией – прекращением деятельности сердца.

«Сердечно-легочная реанимация была начата в полном соответствии с протоколом, однако механическую функцию сердца восстановить не удалось. Наступила биологическая смерть», - говорится в заявлении.

Напомним, гражданку Казахстана Асель Айтпаеву нашли мертвой в Тбилиси 5 мая. Уже на следующий день полиция задержала уроженца города Зугдиди Бесика Тордуа по обвинению в изнасиловании и доведении до самоубийства 26-летней девушки.

Позже Департамент полиции города Нур-Султана на основании заявления родителей погибшей в Грузии А. Айтпаевой А. о принятии мер в отношении гр. М. Мейрбекова начал досудебное расследование по статье 128 Уголовного кодекса РК (торговля людьми).

Подозреваемый в совершении тяжкого преступления М. Мейрбеков задержан и водворен в ИВС Нур-Султана.

Популярное

Все
Престижные трофеи разыграли в Алматы
Мир прекрасный и удивительный
12 медалей из Аммана
Ядерные технологии: от фундаментальной науки к высокотехнологичной экономике
СКО: территория партнерства
Найти человека в один клик
Взят курс на поэтапную модернизацию
Курултай: логика преемственности и ответственности
Готовить специалистов нового поколения
Хоккейный август
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Әділет» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Телемедицина поможет сельчанам
Выпуск первой партии продукции состоится в 2029 году
Отбор на Азиаду
«Кайрат-Жастар» задает тон
Сохранили позицию
Фокус на реальные запросы граждан
Big Data: какой станет республика в эпоху искусственного интеллекта
Реформы не ради реформ
Тепло родных мест
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Укрепляя службу гражданской защиты
Запущен комбинат – появится и кластер
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Адмбарьер в законодательстве устранили прокуроры Карагандинской области
Глава государства обратил внимание на ситуацию с озером Көбейтұз
Родники возвращаются к жизни
В столице пройдет Comic Con Astana 2026 с участием мировых кинозвезд
Саумал: ставка на полезность
Сборная Казахстана впервые выиграла чемпионат по бразильскому джиу-джитсу
Гидроэлектросооружение мощностью 600 МВт планируют построить в долине реки Алматинской области
Косшы: пять лет в статусе города
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Respublica» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
24 медали из Мадрида
Министр просвещения встретила в аэропорту Алматы победителей IPhO-2026
В мавзолее Алькожа ата продолжаются научно-реставрационные работы
Приаралье: память о больших переменах
День металлурга
Когда спадет жара в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Дан старт строительству автострады
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Конституция как стратегическая опора развития страны
Открылась золотоизвлекательная фабрика
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Золотой овертайм в Семее

Читайте также

Аида Балаева: В вопросе донорства не должно быть давления и…
Семья и вызовы нашего времени
Дастан Сатпаев и ByDastann стали мировыми амбассадорами Меж…
По линии ОВД амнистия затронула порядка 590 тысяч человек

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]