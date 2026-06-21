Казахстанец выиграл вторую медаль в суперфинале Кубка мира по артистическому плаванию в Канаде

Виктор Друзин принес стране вторую медаль суперфинала Кубка мира по артистическому плаванию в Торонто, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Спортсмен поднялся на вторую ступень в произвольной программе.

В решающем выступлении казахстанец набрал 248.5525 балла. Этот результат принес ему "серебро".

Победителем стал Ранджуо Томблин (Великобритания) - 255.9600. Итальянец Филиппо Пелати завершил соревнования на третьей строчке - 246.2639.

Добавим, что днем ранее Друзин стал бронзовым призером в технической программе.