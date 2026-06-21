Спасатели поймали змею в частном доме в Алматинской области

Подробнее о происшествии проинформировали в МЧС, сообщает Kazpravda.kz
На пульт 112 поступило сообщение о том, что в одном из частных жилых домов села Гульдала Талгарского района обнаружена змея.
На место оперативно прибыли спасатели МЧС.
«С помощью специального инструмента «змеелов» пресмыкающееся было безопасно отловлено и выпущено на открытой территории вдали от населённого пункта. Пострадавших нет. Если вы заметили змею в доме или во дворе, не пытайтесь поймать её самостоятельно. Соблюдайте безопасную дистанцию и незамедлительно сообщите по номеру 112», – сказано в информации.