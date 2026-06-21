Шпажист Руслан Курбанов завоевал «бронзу» ЧА в Индии

Спорт
Дана Аменова
специальный корреспондент

В полуфинале казахстанец уступил Жан Ли из Тайбэя

Фото: НОК

Один из лидеров команды Казахстана по фехтованию на шпаге Руслан Курбанов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии-2026 в Дели, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК 

Казахстанец дошел до полуфинала. В этом раунде Курбанову противостоял Жан Ли (Тайбэй). Поединок за выход в финал завершился победой Ли со счетом 15:12. 

Руслан Курбанов в свою очередь стал бронзовым призером континентального первенства.

Добавим, что по ходу соревнований Курбанов выиграл у иранца Али Намази, Си То Цзяньтуна (Сингапур), Илима Бакытбек Уулу (Кыргызстан), Юйханя Сюй (Китай).

Помимо медали Руслана, в число сильнейших вошли и другие представители Казахстана: Кирилл Проходов занял пятое место, а Ерлик Сертай стал девятым. Никита Жулинский завершил выступление на 24-й позиции.

 

 

#Индия #ЧА #«бронза» #шпажист

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