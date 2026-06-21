Сборная Казахстана по легкой атлетике победила на ЧА в Китае

Фото: пресс-служба Минтуризма

С 17 по 22 июня в китайском городе Шаосин прошёл чемпионат Азии по эстафетному бегу, по итогам которого национальная сборная Казахстана стала чемпионом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

В соревнованиях приняли участие 105 спортсменов из 9 стран Азии. Сборная Казахстана в смешанной эстафете 4×400 метров показала результат 3:16,75 и первой пересекла финишную черту.

В данной дисциплине выступили Аделина Земс, Андрей Соколов, Эльнор Мухитдинов и Мария Шувалова.

В ведомстве отметили, что серебряную медаль завоевала сборная Индии, а тройку призёров замкнула команда Китая.