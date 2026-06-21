Казахстанские полицейские помогли иностранному велотуристу

На следующий день велотурист продолжил свое путешествие в сторону озера Маркаколь, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД

Фото: пресс-служба МВД

По данным ведомства, турист из КНР, направлявшийся к озеру Маркаколь, в вечернее время прибыл в город Серебрянск района Алтай и установил палатку для ночлега.

Однако незнакомая обстановка и ночное время вызвали у путешественника тревогу, и он обратился за помощью на канал "102".

По поступившему сообщению на место незамедлительно прибыли начальник отдела полиции города Серебрянск ДП ВКО Талгат Забитов и начальник отдела общественной безопасности Азамат Гали.

Полицейские выяснили обстоятельства произошедшего и оказали туристу необходимую помощь. Стражи порядка не оставили иностранного гостя ночевать на улице, пригласили его к себе домой, создали условия для отдыха и угостили национальными блюдами. Такое проявление заботы и гостеприимства произвело на путешественника большое впечатление.

На следующий день велотурист продолжил свое путешествие в сторону озера Маркаколь. Иностранный гость высоко оценил отзывчивость, поддержку и внимание со стороны сотрудников полиции.

Этот случай еще раз подтверждает, что главная задача полиции заключается не только в обеспечении общественного порядка и безопасности, но и в оказании помощи людям, оказавшимся в трудной ситуации.