Названа средняя зарплата в Казахстане

Среднее значение номинальной заработной платы по Казахстану во втором квартале 2022 года составило 312 011 тенге. Рост к соответствующему кварталу 2021 года составил 24%, в реальном выражении – 8,9%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию реформам РК.

Медианное значение заработной платы (центральный уровень зарплатного ряда) по оценке во втором квартале 2022 года составило 196 728 тенге.

Рост заработной платы наблюдается по всем основным видам экономической деятельности. По сравнению с соответствующим кварталом 2021 года наибольший рост зафиксирован в отраслях строительства – 35,5%, транспорта и складирования – 34,8%, горнодобывающей промышленности и разработки карьеров – 28,3%, более низкие темпы отмечены в отраслях здравоохранения и социального обслуживания населения – 12,1% и предоставлении прочих видов услуг – 3,9%.

В региональном разрезе наибольший рост зафиксирован в Кызылординской области – 31,3%. Наименьший рост отмечен в городе Нур-Султане – 14,2%, при этом в реальном выражении (с учетом роста цен) зафиксировано снижение на 0,1 процентный пункт.

«Данные о среднемесячной заработной плате рассчитываются на основе ежеквартальной статистической отчетности предприятий. Среднее значение формируется с учетом доплат, надбавок, премий, а также налогов и других удержаний (подоходный налог, обязательные пенсионные взносы). Медианная заработная плата – это размер заработной платы, находящийся в центре ряда распределения численности работников по размерам начисленной заработной платы и делящий его на две равные части – с заработной платой ниже и выше медианной», – поясняет директор департамента статистики труда и уровня жизни Бюро национальной статистики Наталья Белоносова.