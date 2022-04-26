Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Экономика , Общество
Названы две самые бедные области Казахстана

Наиболее высокий уровень бедности в 2021 году зафиксирован в Туркестанской и Мангистауской областях. Об этом сообщило Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, передает Kazpravda.kz.

По данным обследования домашних хозяйств доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума в 2021 году, составила 5,2% (в 2020 году – 5,3%).

Наиболее высокие значения уровня бедности в разрезе регионов в 2021 году зафиксированы в Туркестанской (9,8%) и Мангистауской (8,6%) областях, наименьшее – в Нур-Султане (2,2%).

Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума по регионам в 2021 году (в процентах)

Сохранилась значительная дифференциация доходов между горожанами и сельчанами. Так, в городской местности доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума составила 3,8%, а в сельской местности – 7,2%. Наибольшая разница между уровнем городской и сельской бедности в 2021 году наблюдалась в Атырауской (9,1 раза) и Мангистауской (4,3 раза) областях.

Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума в городской и сельской местности по регионам в 2021 году (в процентах)

«Уровень бедности определяется отношением численности населения, имеющего доходы, использованные на потребление, ниже величины прожиточного минимума в процентах к общей численности населения. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц по РК за 2021 год составила 37 266 тенге. При этом в каждом регионе рассчитывается свой уровень прожиточного минимума», - пояснила директор департамента статистики труда и уровня жизни Бюро национальной статистики АСПиР РК Наталья Белоносова.

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