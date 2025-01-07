Названы имена тех, кто сумел сохранить 29 жизней

«Мы делали свою работу...» – скромно объясняли свое участие в спасении пострадавших в авиакатастрофе герои последних дней. Однако «работа» эта была отнюдь не простой и не стандартной.

Самолет, летевший из Баку в Грозный, никак не должен был приземлиться на земле Мангистау. И конечно, никто не мог быть готов к катастрофе, пожару, десяткам погибших и пострадавших. Тем не менее даже международное сообщество констатирует, что Казахстан справился с ситуацией в тот момент просто блестяще.

Прием самолета аэропортом, подготовка посадочной полосы, готовность медицинского пункта, а после падения – экст­ренный приезд всех служб по чрезвычайным ситуациям, подключение санавиации, гражданского общества, неравнодушие случайных свидетелей... Благодаря самоотверженному труду каждого из участвовавших в операции все спасенные на казах­станской земле пассажиры этого рейса были стабилизированы и отправлены к себе на родину.

А тем, кто внес вклад в дело спасения жизни людей, в областном акимате, в соответствии с указом Главы государства, награды вручил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай.

Орденом «Айбын» II степени имени Бауыржана Момышулы награжден специалист-криминалист департамента полиции Мангистауской области Айбек Алибаев. Орденом «Айбын» III степени имени Рахимжана Кошкарбаева награждены сотрудник пожарной части № 12 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ областного департамента по чрезвычайным ситуациям пожарный-спасатель Олжас Байторе, начальник отделения Дальнего радиомаркерного пункта войсковой части 30153 Министерства обороны Нурлан Ботагарин, командир отделения пожарной части № 12 села Баскудык ДЧС Мангистауской области Сериболат Онгар, сотрудник службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ областного ДЧС, старший пожарный-спасатель отдела тушения Марлен Саркенов.

Орден «Құрмет» вручили заведующей медицинским пунк­том АО «Международный аэропорт Актау» Ирине Кочергиной и заведующему центром ГКП «Мангистауская областная многопрофильная больница» Бакыт­жану Койбекову.

– Мы практически первыми прибыли на место, потому что ждали этот борт, были предупреждены. И там уже просто «включились» профессиональные навыки. Если видели очень тяжелого пассажира, уделяли ему максимальное внимание и оказывали помощь. Пострадавших средней тяжести можно было перенаправить врачам скорой помощи. Были и пассажиры, которым требовалось не столько медицинское вмешательство, сколько психологическая поддержка. В любом случае, если человек говорит, что он в порядке и хорошо себя чувствует, мы обязаны осмот­реть его, поскольку возможен вариант резкого ухудшения состояния здоровья, – пояснила Ирина Кочергина.

Медалью «Ерлігі үшін» на­граж­дены водитель филиала ГУ «Центр медицины катастроф» по Мангистауской области санитар Кожабек Аллабергенов, спасатель РГУ «Скорая помощь» департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Манас Бауылтов, второй пилот воздушного судна АО «Қазавиақұтқару» Естемес Алишер, фельдшер ГКП «Мангистауская областная станция скорой и неотложной медицинской помощи» Тимур Кисаев, командир воздушного судна АО «Қазавиақұтқару» Асхат Кудабаев, фельдшер филиала ГУ «Центр медицины катастроф» по Мангистауской области Заманбек Кубайдуллаев, врач филиала ГУ «Центр медицины катастроф» по Мангистауской области Оспан Оразбеков, дис­петчер пункта Актауского филиала РГП «Казаэронавигация «Диспетчерская служба» Вышка» Ярослав Толстиков, мастер Актауского района электрических сетей АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» Нуралы Шопанов.

Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены психолог филиа­ла ГУ «Центр медицины катастроф» по Мангистауской области Жан Есен, заместитель начальника службы АО «Международный аэропорт Актау» Бекболат Жумагулов, специалист филиала РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казах­стан» по Мангистауской области Эльдар Оразалиев. Еще 51 человек получил благодарственные письма от имени Президента.

Аким области Нурдаулет Килыбай обратился к гражданам, оказавшим помощь пострадавшим:

– Вы проявили мужество и человечность в спасении жизней, действуя оперативно в критический час. Ваши труды и подвиги – яркий пример единства нашего региона, гражданской ответственности. Вы еще раз доказали, что в Мангистау множество стойких и сильных людей. Искренне благодарю вас за оказанную помощь.

Один из первых, кто прибыл на место происшествия, сотрудник АО «МРЭК» Нуралы Шопанов считает, что любой человек на его месте поступил бы так же.

– Мы были на работе. Увидев крушение самолета, сразу же побежали на помощь. Даже не задумывались о том, что самолет может взорваться. Была только мысль о том, чтобы как можно скорее вытащить пострадавших, – рассказал Нуралы Шопанов.

Фельдшер Тимур Кисаев также оказывал экстренную медпомощь на месте авиакатастрофы. Их вызвали к аэропорту заранее, сообщив, что самолет планирует совершить аварийную посадку. В итоге каждый из этих людей стал важным звеном в спасательной операции.