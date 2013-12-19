Названы лучшие сайты

В мероприятии приняли участие член Попечительского совета Фонда развития государственного языка – структуры, которая как раз и стала организатором конкурса, депутат Мажилиса Парламента Нуртай Сабильянов, первый заместитель генерального директора «Первого канала «Евразия» Мухтар Ерман, писатель Болат Жунисбеков, известная телеведущая Юлия Кушнарева, а также директор Фонда развития государственного языка Азат Шауеев.

По словам Нуртая Сабильянова, конкурс призван способствовать развитию казахстанского интернет-пространства, информационных ресурсов и сервисов, привлечению новых сетевых пользователей.

Комиссия конкурса, для участия в котором поступило 12 заявок, определила победителей по 5 номинациям. Лучшим интернет-сайтом в номинации «?ткір тіл» признан информационный портал www.ult.kz, пропагандирующий государственный язык и национальные ценности. В номинации «Рухани азы?» лидером стал сайт www.massagan.com, способствующий популяризации казахской культуры и литературы.

В номинации «Терең ізденіс» лучшим интернет-сайтом назван информационный портал www.abay.kz., восполняющий потребность общества в изучении истории казахского народа. Победителем в номинации «Шынайы ?мір» определен www.minber.kz, освещающий ключевые проблемы общества, а в номинации «Спорт тынысы» – www.alasharena.kz.

Победители конкурса получили денежные премии по 150 000 тенге, а также статуэтки с названиями номинаций от генерального спонсора конкурса АО «Сам­рук-Казына» и специальные дипломы Фонда развития государственного языка.

Айнур КЕМБАЕВА, Астана