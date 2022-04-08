Правительство , Общество
Названы самые "отзывчивые" министерства Казахстана

Среди 18 министерств Казахстана особой эффективностью работы с обращениями граждан отличилось Министерство национальной экономики. На 4 апреля 2022 года это ведомство ответило на 99,9% обращений, или на более чем 18,9 тыс. запросов от казахстанцев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ranking.kz.

Вторую и третью строчку «отзывчивых» ведомств заняли Министерство внутренних дел и Министерство энергетики, ответившие на 99,7% и 99,6% запросов граждан соответственно.

Хуже всех справляется с работой с казахстанцами Министерство образования и науки РК. Ведомство ответило лишь на 81,9% запросов — это 34,4 тыс. из 42 тыс. обращений жителей РК.

В тройку аутсайдеров также попали Министерство труда и социальной защиты населения (ведомство отреагировало на 94,6% запросов, или на 60,4 тыс. из 63,9 тыс. обращений) и Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (95,2%, или 4,1 тыс. из 4,3 тыс. обращений).

Помимо количества ответов на обращения населения играет роль также качество этих ответов. К примеру, несмотря на лидерство Министерства национальной экономики по соотношению ответов и обращений, по степени удовлетворённости граждан этими ответами ведомство лишь на 4-м месте.

Лучше всего справляется с ответами на вопросы граждан Министерство иностранных дел. Уровень неудовлетворённости ответами ведомства составил 29,3% — это 43 из 147 ответов, которые были оценены гражданами. Вторую строчку заняло Министерство по чрезвычайным ситуациям — здесь граждан не устроило 29,6% ответов ведомства, получивших оценку населения. В тройку лидеров, несмотря на последнее место по доле отвеченных обращений, попало и Министерство образования и науки РК: доля неудовлетворительных оценок составила 30,1% от общего числа.

Хуже всего обстоят дела у Министерства здравоохранения. Уровень неудовлетворённости граждан ответами на обращения составил 40,7% — это сразу 663 из 1,6 тыс. обращений граждан, оценивших работу ведомства. В число аутсайдеров также попали Министерство труда и социальной защиты населения (38,6%) и Министерство информации и общественного развития (38,5%).

В рейтинге стран по открытости правительства Казахстан в 2021 году оказался на 84-м месте из 139 в мире. Ранее, в рейтинге 2020 года, республика занимала 81-е место из 128.

В оценке стран учитывались такие показатели, как публикации законов, доступ к информации, качество предоставленной правительством информации и так далее. 

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