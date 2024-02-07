Не без неожиданностей

Вначале определились победители в греко-римском стиле в десяти весовых категориях. Здесь состязались 600 участников из 20 регионов Казахстана. Итак, сильнейшими стали: в весе до 55 кг – Нурзат Кабдирахимов (область Жетысу); до 60 кг – Айдос Султангали (Кызылординская область); до 63 кг – Ержет Жарылкасын (Жамбылская область); до 67 кг – Мейиржан Шермаганбетов (Шымкент); до 72 кг – Николай Хапко (Северо-Казах­станская область); до 77 кг – Демеу Жадыраев (Алматинская область); до 82 кг – Евгений Поливадов (Атырауская область); до 87 кг – Азамат Кустыбаев (Астана); до 97 кг – Олжас Сырлыбай (Кызылординская область) и до 130 кг – Алимхан Сыздыков (Шымкент).

Далее на ковер вышли 107 представительниц прекрасного пола, которые также определяли лучших из лучших в десяти весовых категориях. Самой юной чемпионкой турнира стала 18-летняя алматинка Лаура Ганикызы, которая стала сильнейшей в весе до 50 кг. Самыми возрастными чемпионками стали 37-летняя шымкентка Елена Шалыгина (до 68 кг) и 36-летняя жительница Астаны Жулдыз Ашимова (до 53 кг). В других весовых категориях не было равных следующим участницам: в весе до 55 кг – Зульфие Яхьяровой (Карагандинская область); до 57 кг – Эмме Тисиной (Астана); до 59 кг – Диане Каюмовой (Астана); до 62 кг – Ирине Кузнецовой (Акмолинская область); до 65 кг – Ирине Казюлиной (область Абай); до 72 кг – Анастасии Панасович (Западно-Казахстанская область) и до 76 кг – Жамиле Бакбергеновой (Астана).

В заключительные дни турнира сильнейших определили «вольники» (144 борца в пяти весовых категориях), причем здесь не обошлось без некоторых неожиданностей. Так, в весе до 97 кг в финале встретились текущий лидер весовой категории Алишер Ергали из Жамбылской области (он бронзовый и серебряный призер чемпионатов Азии) и Ризабек Айтмухан из Алматы, завоевавший впервые в истории Казахстана титул чемпиона мира в весе до 92 кг и перешедший в вес до 97 кг ради возможности участия в Олимпийских играх-2024 в Париже. Встреча завершилась со счетом 14:10 в пользу Ергали, который доказал, кто «хозяин» в этом весе.

– Я готовился к каждому сопернику, но не скрываю, что особенно к поединку с Ризабеком Айтмуханом. За 15 дней до чемпионата Казахстана мы вернулись из Дагестана. Тренировались там 18 дней. В Махачкале работали вместе с Абдулрашидом Садулаевым. Ризабек, несомненно, чемпион мира, но он много говорил об Олимпийских играх, похоже, не обращая внимания на первенство страны. Я не могу выразить словами то чувство, которое я испытываю после победы, – сказал Ергали в интервью порталу SPORT+.

В остальных весах чемпионами стали: до 125 кг – Юсуп Батырмурзаев (Актюбинская область); до 61 кг – Асыл Айтакын (Алматы); до 70 кг Мейржан Аширов (Жамбылская область) и до 79 кг –Азамат Омиржанов (Астана).