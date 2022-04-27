Не даст разогнать инфляцию – глава Нацбанка о повышении базовой ставки в Казахстане

Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов объяснил решение о повышении базовой ставки в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Национальный банк принял решение с 26 апреля повысить базовую ставку до 14% с процентным коридором +/- 1 процентных пункта. Такое решение было принято при значительном росте проинфляционных факторов в экономике», - сообщил Пирматов.

По его словам, в первом квартале наблюдается рост деловой активности, потребительского и инвестиционного спроса и кредитования экономики. Перечисленные факторы, добавил спикер, наряду с мерами фискального стимулирования будут поддерживать внутренний спрос.

«В условиях ограниченного предложения такие меры будут выражаться в повышении цен, росте импорта и возрастающей траектории инфляции. В этой связи, роль антиинфляционной денежно-кредитной политики сейчас очень важна для поддержания сберегательных настроений потребителей. С помощью такого шага мы сможем влиять на сбалансированность спроса и предложения и не дать существенно разогнать уже достигшую двузначных значений инфляцию», - заявил глава Нацбанка.

По его словам, повышение базовой ставки необходимо для замедления и дальнейшего разворота тенденции роста инфляции.

«Устанавливаемый уровень базовой ставки на текущий момент является абсолютно адекватным и полностью соответствует складывающейся ситуации. Мягкая ДКП может привести к сомнительным быстрым выгодам, но в долгосрочной перспективе приведет к необратимым последствиям. Повышая ставку, мы повышаем привлекательность тенговых активов. Это поддержит перебалансировку поведения населения с потребительского на сберегательное. Вместе с тем, сохраняется пространство для дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий с учетом траектории инфляционных ожиданий, обновленных прогнозов по инфляции, совокупному спросу и импорту, а также с учетом риска реализации возможных дополнительных инфляционных шоков», - резюмировал Пирматов.

Следующее решение по базовой ставке будет объявлено 6 июня в 15:00 по времени Нур-Султана с учетом результатов очередного прогнозного раунда.