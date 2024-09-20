Сигареты на 1,5 млрд тенге пытались контрабандой ввезти в Казахстан
145
Объем неуплаченных платежей и налогов оценивается в 1,8 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ
Партия контрабандных сигарет была ввезена с территории Туркменистана в обход зоны таможенного контроля в Мангистауской области.
В кузове задержанной автомашины вместо товаров, заявленных в накладных, находились сигареты.
«Таможенная стоимость изъятых 6,5 млн пачек сигарет составила почти 1,5 млрд тенге, неуплаченные таможенные платежи и налоги - 1,8 млрд тенге.
В настоящее время по факту экономической контрабанды начато досудебное расследование», - говорится в пресс-релизе.