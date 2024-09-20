Сигареты на 1,5 млрд тенге пытались контрабандой ввезти в Казахстан

Объем неуплаченных платежей и налогов оценивается в 1,8 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Партия контрабандных сигарет была ввезена с территории Туркменистана в обход зоны таможенного контроля в Мангистауской области.

В кузове задержанной автомашины вместо товаров, заявленных в накладных, находились сигареты.