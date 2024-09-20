Нужно ли платить 10% за обслуживание в ресторане или кафе

Ответ на этот вопрос дали в Минторговли, где прошло совещание с бизнесом, общественными объединениями в сфере розничной торговли и общественного питания, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Участники обсудили законность практики взимания 10% платы за обслуживание посетителей в ресторанах и кафе, а также вопросы депозитной системы. Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев напомнил, что согласно Гражданскому кодексу Казахстана, предоставление меню в сфере общепита является публичной офертой, и, соответственно, информация о необходимости платы за обслуживание должна быть указана в меню. Если такой информации нет, то взимание платы будет считаться незаконным.

«Чтобы предотвратить неправомерное взимание платы за обслуживание посетителей, были внесены изменения в Правила внутренней торговли. Теперь рестораны могут брать плату за обслуживание, только если это указано в меню. Также были озвучены правила, запрещающие «депозитную систему», то есть плату за вход в заведение. Вход для посетителей остается бесплатным, однако плату можно брать за дополнительные услуги, например, за VIP-кабинку, караоке-кабинки», - говорится в пресс-релизе.

В ходе встречи Арман Шаккалиев вынес на обсуждение предпринимателей вопрос о целесообразности уточнения правил об оплате за обслуживание, особенно если эта стоимость уже включена в цену блюда.

По мнению председателя Союза Независимых рестораторов Радована Симоновича, рынок успешно регулирует необходимые процессы, но отметил важность поддержки Министерства торговли в формировании четких правил игры.

«Мы понимаем, что регулирование со стороны государства необходимо для создания равных условий для всех участников рынка. Министерство торговли играет важную роль в обеспечении прозрачности и защищенности как бизнеса, так и потребителей. Но наш рынок существует уже более 30 лет и демонстрирует стабильный рост, о чем свидетельствует ежегодное увеличение количества ресторанов и кафе. При этом предприниматели всегда указывают информацию о дополнительном 10%-м сборе за обслуживание клиента», - сказал Радован Симонович.

По словам председателя саморегулируемой организации общественного питания Вероники Нурпеисовой, по правилам публичной оферты теперь рестораны и кафе оповещают посетителей при входе в заведение о необходимости уплаты сбора за обслуживание.

«Мы указываем это в меню, и официант предупреждает гостя. Что касается депозитов, то мы имеем право брать их в VIP-кабинках, караоке-кабинках. Правила на рынке должны быть одинаковыми для всех: либо мы берем 10%, либо не берем. Необходимо прописать единые правила для всех игроков. Если заведение не включает 10% за обслуживание и не указывает, что это публичная оферта, то оно действует некорректно», - считает Вероника Нурпеисова.

При этом она пояснила, что «если предприниматели сами убирают 10% за обслуживание и устанавливают стоимость, к примеру, стейка - 5500 тенге без обслуживания, а в соседнем заведении — 5000 тенге с обслуживанием, то фактически цена остается одна и та же. Важно понимать в данном случае, что требовать чаевые официант не может».

Напомним, инициатором обсуждения правомерности взимания платы за обслуживание в объектах общественного питания стала Национальная палата потребителей. Вопрос был рассмотрен Общественным советом по вопросам торговли и интеграции с участием представителей потребительских объединений и бизнеса.