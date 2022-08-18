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Не дать товарам дорожать
Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

Миллиарды тенге, выделяемые государством для сдерживания цен на социально значимые товары, расходуются неэффективно, а уполномоченные органы бездействуют.

Об этом было заявлено на очередном заседании областного филиала партии «AMANAT». Обсудив работу мониторинговых групп и государственных органов по регулированию цен на социально значимые продукты, партийцы выдвинули ряд предложений.

Так, необходимо законодательно закрепить количество посредников (не более двух) от производителя до розничного реализатора, что сократит накрутку цены для конечного потребителя. Нужно предусмотреть в рамках закона и предельно допустимый уровень надбавок на СЗТ для оптовых поставщиков.

Высказались партийцы также за обеспечение всех мало­обеспеченных граждан (семей) специальными картами, при предъяв­лении которых они смогут получать социальные продукты по скидкам в заранее определенных торговых точках. Причем список нуждающихся лиц нужно актуализировать.

На сегодня товары по «социальной» цене доступны любому, воспользоваться социальными уголками не отказывают себе даже обеспеченные сограждане, хорошо понимая, что объемы товаров по сниженной цене ограничены.

По мнению партийцев, необходимо отменить мораторий на проверки субъектов бизнеса, занимающихся реализацией социально значимых товаров. Регулированием цен на них должны заниматься уполномоченные госорганы. Сейчас же проверка может быть инициирована лишь по заявлению от покупателя. А населению просто некогда писать жалобы и портить отношения с ближайшим к дому магазином.

Как отмечают члены мониторинговых групп, в супермаркетах часто допускается разница в ценнике и цене, пробитой в чеке, а на рынках реализаторы сами решают, какую цену назвать, в зависимости от того, кто перед ними – проверяющий или покупатель.

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