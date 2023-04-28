Не лейте воду понапрасну

Как пояснил заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Азимбек Пазылбекулы на брифинге в СЦК, сегодня вода подается жителям столицы из водохранилища, оснащенного двумя насосными станциями мощностью 305 тыс. кубометров воды в сутки.

– На сегодня в столице ощущается нехватка питьевой воды в ежесуточном объеме более 25 тысяч кубометров. Из-за этого в некоторых кварталах и районах Астаны отмечается снижение напора воды. В нынешнем году на завершение строительства новой насосно-фильтровальной станции мощностью 105 тысяч кубометров воды в сутки из рес­публиканского бюджета выделено 27 миллиардов тенге. Объект планируется завершить во втором полугодии, – отметил Азимбек Пазылбекулы и заверил, что к концу 2026 года проблема с водой в столице будет полнос­тью решена.

По словам заместителя председателя комитета, одной из причин дефицита питьевой воды является небрежное к ней отношение. Кстати, на это обратил внимание и Глава государства, отметив, что рациональное использование водных ресурсов во многом зависит от культуры водопотребления, которой у нас в стране, к сожалению, нет. Казахстан – вододефицитное государство, поэтому его граж­данам необходимо с раннего возраста прививать бережное отношение к воде.

Что же касается состояния инфраструктуры, то социальный подход к формированию тарифов в нашей стране привел к недостатку финансирования водоканалов и, как следствие, к их ускоренному износу, отметил спикер.

Для того чтобы минимизировать коммерческие и технические потери воды, сократить число аварий и объемы неучтенных затрат, планируется за счет республиканского бюджета финансировать проекты по автоматизации водоканалов. Автоматизация позволит оптимизировать будущие затраты, а также госбюджет на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения за счет построения оптимальных моделей развития.

По словам Азимбека Пазылбекулы, на эти цели из бюджета ориентировочно понадобится около 25 млрд тенге. При этом эффектом реализации проектов станет снижение на 15–40% коммерческих и технических потерь воды, а также сокращение аварийности – до 30–50%.

Для своевременного исполнения поручений Главы государства по обеспечению населения Казахстана качественной питьевой водой выработан поэтапный план, где учтен каждый населенный пункт. Ведется соответствующий мониторинг, в том числе по ведению поисково-разведочных работ, разработке проектно-сметной документации и развертыванию строительства водопроводов и очистных сооружений.

Из 89 городов стопроцентным охватом фильтрованным водоснабжением обеспечены 64 города. В рамках поэтапного плана остальные 25 городов будут полностью оснащены современными и надежными системами подачи качественной питьевой воды до конца 2025 года, сообщил Азимбек Пазылбекулы.

Вместе с тем, учитывая рост городов, в рамках средств рес­публиканского бюджета в них проводятся работы по наращиванию мощности водоочистных сооружений, расширению магис­тральных систем водопровода и канализации.