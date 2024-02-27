Не наступить на цифровые «грабли»

Общий ущерб, нанесенный доверчивым гражданам, превысил 25 млн тенге. Чаще всего мошеннические действия происходят при совершении онлайн-покупок через Instagram, сайт OLX и посредством звонков «бдительных банковских сотрудников».

Чтобы еще раз заострить внимание населения на возможных рисках, полицейские региона организовали очередную профилактическую акцию: помимо распространения буклетов и брошюр, она включала в себя автомобили с наглядной агитацией, которые проехались по основным улицам Талдыкоргана.

– Так информация стала более заметной для всех участников дорожного движения, – отмечает начальник ДП области Жетысу Саркытбай Кусаинов. – Это даст возможность увеличить масштаб информационно-разъяснительной работы среди граждан.

Профилактика интернет-мошенничества была и остается одним из приоритетных направлений работы, уточняют в полиции. В областном центре о возможных угрозах и необходимости сохранять в тайне свои персональные данные гражданам рассказывают как непосредственно сотрудники в ходе подомовых обходов, так и посредством громкоговорителей в супермаркетах, на центральном рынке, а также в 187 городских автобусах.