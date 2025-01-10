Не нужен им берег турецкий

Статьи
0
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Дикие утки на Иртыше – фишка зимнего Усть-Каменогорска

фото автора

Больше 70 лет назад с запуском в Усть-Каменогорске крупной гидроэлектростанции Иртыш в черте города перестал замерзать. Река курится, на деревьях слой инея, течение несет льдинки, и среди этого морозного пейзажа бодро снуют сотни уток! Пресловутый антропогенный фактор за несколько десятилетий дал неожиданный эффект: перелетные птицы забыли про теплый юг, решив оставаться на зимовку в суровом климате Казахстанского Алтая.

Как пояснил известный биолог Константин Прокопов, уткам холод не страшен, главное, чтобы был корм.

– У них плотный слой сухого пуха и оперение, обильно смазанное водоотталкивающим жиром, – рассказывает ученый. – Лапки уток – это вообще уникальный термообменник. По одним сосудам артериальная кровь температурой плюс сорок градусов поступает к лапкам, по другим возвращается венозная температурой два-три градуса. Сосуды переплетаются, теплая кровь подогревает холодную, птицы не мерзнут.

Холодные ноги, к слову, помогают водоплавающим отлично передвигаться по замерзшему берегу. Лед и снег под перепонками не тают, нет риска примерзнуть. Человек может такому только позавидовать.

По словам орнитологов, на Иртыше зимуют кряквы, чирки, гоголи, крохали. Бывает, к ним прибиваются каменушки – обитатели Чукотки и Камчатки. Такое происходит редко и только в тех случаях, если какие-то пернатые странники сбиваются с курса или попадают при перелете в чужую компанию. Самые многочисленные стайки, как несложно догадаться, собираются там, где их больше всего подкармливают – на набережных Иртыша и Ульбы, в парковом комплексе на левом берегу реки. Здесь, на мелководье, всегда обилие мальков, червячков, личинок, к тому же в качестве десерта горожане приносят водоплавающим булки, печенье, семечки.

– Часто подкармливают белым хлебом, хотя это не лучшая еда для уток, – отмечает биолог. – Черный хлеб для птиц вообще опасен. Лучше использовать перловую крупу или цельное зерно, например овес, ячмень, кукурузу.

Городские утки хоть и считаются дикими, но ведут себя словно ручные. Они несутся наперегонки к берегу, как только увидят человека с угощением. Причем первыми бросаются крупные само­уверенные селезни. Они толкаются, нередко устраивают драки, показывая, кто тут главный. Не подпускают молодняк. Поэтому лучше раскидывать корм как можно дальше от берега.

На Казахстанском Алтае встречается множество видов водоплавающих – кряквы, чирки, широконоски, шилохвосты, свистуны, серые утки... Весной основная масса – тысячи птиц – возвращается на родные озера и водоемы для выведения птенцов. По словам Константина Прокопова, в таких случаях есть риск, что утки, привыкшие доверять человеку, могут стать легкой добычей браконьеров. Тем не менее это не повод отказываться от такого доброго дела, как зимняя подкормка.

– Очень хорошо, когда в людях живет сочувствие к пернатым, – заключил ученый. – Дети получают урок заботы о живой природе. И посмотрите, сколько снимков с гоголями или кряквами на Иртыше в соцсетях! Они стали своего рода визитной карточкой нашего города.

#Усть-Каменогорск #Иртыш #зимовка #утки

Популярное

Все
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
В Малибу горят дома звезд Голливуда
Извлечь металлы, переработать шлаки
Дорогу молодым!
Последовательность и верность традициям
Проблемы экономики требуется решать незамедлительно
Сбалансированный подход
Самый умный нашелся!
Рукописи заговорили...
Всеобъемлющее выступление
В Шымкенте проходят «Рождественские встречи-2025»
Найти работу по душе
Наука должна служить во благо общества
Миллион за VIP-номер
Библиотека как центр притяжения
​​​​​​​Закон Республики Казахстан
Началась рекультивация полигона
63 села отказались от алкоголя
Свалки под окнами
В полтора раза вырос экспорт зерна
Закон Республики Казахстан
МВД обратилось к казахстанским водителям
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Цель – укрепить экономику и суверенитет
Трамп поинтересовался казахстанским видением прекращения военных действий на Украине
Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Черногории
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Токаев подписал закон о противодействии незаконному обороту наркотических средств
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
Культовый балет «Лебединое озеро» представит «Астана Опера»
Около 800 машин скопилось из-за непогоды на терминале у Темиртау
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
120 полицейских прибыли в резиденцию президента Южной Кореи для его ареста
Посредственной назвал президент работу руководителей-экономистов
Президент направил телеграмму соболезнования Джозефу Байдену
«Есть проблемные моменты» – Касым-Жомарт Токаев о работе правительства
На вопрос о планах возглавить ООН ответил Касым-Жомарт Токаев
Премьер посетил павильон-сферу на территории ЭКСПО
Информацию о переходе Казахстана к парламентской системе власти прокомментировал Токаев
Какие реформы и нововведения планирует Минздрав в 2025 году
Ашимбаев: Интервью еще раз демонстрирует приверженность президента принципам открытости
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Прорыв в дорожной сфере
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году

Читайте также

Олимпийский чемпион Елдос Сметов встретился с солдатами Нац…
Депутаты Мажилиса посетили предприятия Туркестанской области
С работой первой комфортной школы в ЗКО ознакомилась депута…
Гвардейцы получили благодарность от Министра по ЧС РК

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]