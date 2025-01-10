Не нужен им берег турецкий

Больше 70 лет назад с запуском в Усть-Каменогорске крупной гидроэлектростанции Иртыш в черте города перестал замерзать. Река курится, на деревьях слой инея, течение несет льдинки, и среди этого морозного пейзажа бодро снуют сотни уток! Пресловутый антропогенный фактор за несколько десятилетий дал неожиданный эффект: перелетные птицы забыли про теплый юг, решив оставаться на зимовку в суровом климате Казахстанского Алтая.

Как пояснил известный биолог Константин Прокопов, уткам холод не страшен, главное, чтобы был корм.

– У них плотный слой сухого пуха и оперение, обильно смазанное водоотталкивающим жиром, – рассказывает ученый. – Лапки уток – это вообще уникальный термообменник. По одним сосудам артериальная кровь температурой плюс сорок градусов поступает к лапкам, по другим возвращается венозная температурой два-три градуса. Сосуды переплетаются, теплая кровь подогревает холодную, птицы не мерзнут.

Холодные ноги, к слову, помогают водоплавающим отлично передвигаться по замерзшему берегу. Лед и снег под перепонками не тают, нет риска примерзнуть. Человек может такому только позавидовать.

По словам орнитологов, на Иртыше зимуют кряквы, чирки, гоголи, крохали. Бывает, к ним прибиваются каменушки – обитатели Чукотки и Камчатки. Такое происходит редко и только в тех случаях, если какие-то пернатые странники сбиваются с курса или попадают при перелете в чужую компанию. Самые многочисленные стайки, как несложно догадаться, собираются там, где их больше всего подкармливают – на набережных Иртыша и Ульбы, в парковом комплексе на левом берегу реки. Здесь, на мелководье, всегда обилие мальков, червячков, личинок, к тому же в качестве десерта горожане приносят водоплавающим булки, печенье, семечки.

– Часто подкармливают белым хлебом, хотя это не лучшая еда для уток, – отмечает биолог. – Черный хлеб для птиц вообще опасен. Лучше использовать перловую крупу или цельное зерно, например овес, ячмень, кукурузу.

Городские утки хоть и считаются дикими, но ведут себя словно ручные. Они несутся наперегонки к берегу, как только увидят человека с угощением. Причем первыми бросаются крупные само­уверенные селезни. Они толкаются, нередко устраивают драки, показывая, кто тут главный. Не подпускают молодняк. Поэтому лучше раскидывать корм как можно дальше от берега.

На Казахстанском Алтае встречается множество видов водоплавающих – кряквы, чирки, широконоски, шилохвосты, свистуны, серые утки... Весной основная масса – тысячи птиц – возвращается на родные озера и водоемы для выведения птенцов. По словам Константина Прокопова, в таких случаях есть риск, что утки, привыкшие доверять человеку, могут стать легкой добычей браконьеров. Тем не менее это не повод отказываться от такого доброго дела, как зимняя подкормка.

– Очень хорошо, когда в людях живет сочувствие к пернатым, – заключил ученый. – Дети получают урок заботы о живой природе. И посмотрите, сколько снимков с гоголями или кряквами на Иртыше в соцсетях! Они стали своего рода визитной карточкой нашего города.