Не нужен им берег турецкий Статьи 10 января 2025 г. 0:00 0 Галина Вологодская собственный корреспондент по ВКО Дикие утки на Иртыше – фишка зимнего Усть-Каменогорска фото автора Больше 70 лет назад с запуском в Усть-Каменогорске крупной гидроэлектростанции Иртыш в черте города перестал замерзать. Река курится, на деревьях слой инея, течение несет льдинки, и среди этого морозного пейзажа бодро снуют сотни уток! Пресловутый антропогенный фактор за несколько десятилетий дал неожиданный эффект: перелетные птицы забыли про теплый юг, решив оставаться на зимовку в суровом климате Казахстанского Алтая. Как пояснил известный биолог Константин Прокопов, уткам холод не страшен, главное, чтобы был корм. – У них плотный слой сухого пуха и оперение, обильно смазанное водоотталкивающим жиром, – рассказывает ученый. – Лапки уток – это вообще уникальный термообменник. По одним сосудам артериальная кровь температурой плюс сорок градусов поступает к лапкам, по другим возвращается венозная температурой два-три градуса. Сосуды переплетаются, теплая кровь подогревает холодную, птицы не мерзнут. Холодные ноги, к слову, помогают водоплавающим отлично передвигаться по замерзшему берегу. Лед и снег под перепонками не тают, нет риска примерзнуть. Человек может такому только позавидовать. По словам орнитологов, на Иртыше зимуют кряквы, чирки, гоголи, крохали. Бывает, к ним прибиваются каменушки – обитатели Чукотки и Камчатки. Такое происходит редко и только в тех случаях, если какие-то пернатые странники сбиваются с курса или попадают при перелете в чужую компанию. Самые многочисленные стайки, как несложно догадаться, собираются там, где их больше всего подкармливают – на набережных Иртыша и Ульбы, в парковом комплексе на левом берегу реки. Здесь, на мелководье, всегда обилие мальков, червячков, личинок, к тому же в качестве десерта горожане приносят водоплавающим булки, печенье, семечки. – Часто подкармливают белым хлебом, хотя это не лучшая еда для уток, – отмечает биолог. – Черный хлеб для птиц вообще опасен. Лучше использовать перловую крупу или цельное зерно, например овес, ячмень, кукурузу. Городские утки хоть и считаются дикими, но ведут себя словно ручные. Они несутся наперегонки к берегу, как только увидят человека с угощением. Причем первыми бросаются крупные самоуверенные селезни. Они толкаются, нередко устраивают драки, показывая, кто тут главный. Не подпускают молодняк. Поэтому лучше раскидывать корм как можно дальше от берега. На Казахстанском Алтае встречается множество видов водоплавающих – кряквы, чирки, широконоски, шилохвосты, свистуны, серые утки... Весной основная масса – тысячи птиц – возвращается на родные озера и водоемы для выведения птенцов. По словам Константина Прокопова, в таких случаях есть риск, что утки, привыкшие доверять человеку, могут стать легкой добычей браконьеров. Тем не менее это не повод отказываться от такого доброго дела, как зимняя подкормка. – Очень хорошо, когда в людях живет сочувствие к пернатым, – заключил ученый. – Дети получают урок заботы о живой природе. И посмотрите, сколько снимков с гоголями или кряквами на Иртыше в соцсетях! Они стали своего рода визитной карточкой нашего города. #Усть-Каменогорск #Иртыш #зимовка #утки