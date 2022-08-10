Не оставляйте детей одних!

Удар электрическим током получил ребенок в подвале многоэтажного дома.

Со слов матери потерпевшей, дочь с подругой играла с котенком, который неожиданно выскользнул из рук и побежал в подвальную часть подъезда, где находился электрический щиток под напряжением. Он не был закрыт, утверждают родители ребенка. Котика убило током, а девочка, увидев это, застыла на коленях, протянув к нему руки.

Именно такую картину застали в подвале родные девочки. Они настаивают, что электрический щиток их дочь не открывала, как это сообщили в департаменте ЧС г. Шымкента. Доступ к нему был свободен. Более того, из щитка свисали провода.

От удара током 9-летняя девочка получила травму в облас­ти головы и потеряла сознание. Служба скорой помощи экстренно доставила ребенка в городскую детскую больницу, где ее госпитализировали в отделение реанимации. Медики поставили маленькой пациентке диагноз – ожог волосистой части головы, электротравма 3-й степени. При поступлении в стационар врачи оценили состояние пострадавшей как тяжелое. Девочку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Воскресная прогулка вдоль реки Бадам для 10-летней девочки, проживающей в жилом массиве Карабастау, закончилась трагедией. По предварительной информации, она по неосторожности сорвалась с трубы, проходящей над рекой, и упала в воду. Плавать девочка не умела, и шансов на спасение практически не было, учитывая, что на прогулку она отправилась одна.

О несчастном случае стало известно от жителя города, сообщившего в управление кризисными ситуациями ДЧС г. Шымкента. Прибывшие на место происшествия спасатели в течение нескольких часов проводили поисковые работы под водой. Им удалось найти и извлечь из воды тело, передать его родственникам.

Спасатели считают, что трагедии являются результатом того, что дети остались без присмотра взрослых. Специалисты городского ДЧС в очередной раз обратились к родителям с просьбой быть внимательными к вопросам безопасности детей.