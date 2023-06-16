Не проблема. Беда!

Думается, потому, что на фоне экзистенциальных кризисов и эмоциональной жести щипание глаз не доставляет особенных проблем. А учитывая тот факт, что у взрослых наверняка что-нибудь болит типа спины или головы, то дискомфорт в глазах позволяет даже немного отвлечься.

В самом деле, порой создается такое ощущение, что какая-то высшая сила нам мстит за наше наплевательское отношение к природе, к ресурсам земли-матушки, к животным, к другим людям, в конце концов. За примерами далеко ходить не надо.

Наводнения, пожары, ураганы, нашествия насекомых, обрушения горных пород, землетрясения… Плюс к этому глобальное потепление, региональные конфликты глобального масштаба, призрак вируса недавней пандемии, аномальная жара и отсутствие воды в кране. Полный набор, флеш-рояль, бинго… Как ни назови, а радости от этого не очень много. Совсем наоборот.

И шутки про то, что год-два-три назад, оказывается, было хорошо, уже не прокатывают. Не смешно. При всем при этом выхода из ситуации не видать. В том плане, что мы мало что можем сделать с теми же природными катаклизмами и военными конфликтами. Смириться и сложить лапки в надежде на чудо?

Недавно попалась в руки книга «Скорая помощь растениям». Вот там есть отрывок, очень подходящий для человека. Говорится примерно следующее: представьте, что вы семечко, и вас случайно занесло не на ту почву, совсем неподходящую. Вы выросли в ней кривым и страшным, потому что получали мало солнца, заливал дождь, засыпал снег. Вы не сдались, решили выстоять и выстояли.

Но внешний вид оставляет желать лучшего. Да и самочувствие соответствует наружной картине. Как исправить? Любители цветов в таком случае начинают пристальный уход за полусдохшим растением.

Для начала нужно пересадить себя (а вы все еще хилое растение) в красивый большой горшок с подходящей почвой. Далее нужно дать опору стеблю в виде палочки. Обрезать мертвые ветки, на которые уходит энергия. Побрызгать отравой на мошек, одолевающих листья. И самое главное – дать себе время. Из кривого хилого ростка вырастет красивое и сильное растение.

Мораль сей басни, мне кажется, в том, что надо начинать с себя. Не в смысле загребать под себя все, что плохо лежит. А очистить мозг от наносной шелухи и душу от показушной мишуры. И тогда мир станет лучше и люди добрее. Но это неточно.

Кстати, прочистить мозг хорошо помогает нынешняя жара, буквально плавящая асфальт, что уж говорить о людях. Хотя почему-то кажется, что человеческое тело покрепче будет, чем асфальтовое покрытие. Надо думать, оболочку нашей души на совесть создавали, продуманно и качественно. Но вернемся к дорожным рубашкам.

Выбоины, ямы, трещины – дело привычное для столичного жителя. Проезд по какой-нибудь маленькой непопулярной улочке заставляет задуматься: неужто и правда в столице живу с такими-то дорогами?

У дома одной моей знакомой, живущей в трехэтажке на окраи­не города, в прошлом году в начале лета с дороги сняли старый асфальт. Развернули бурную дея­тельность: выкопали яму, убрали все лишнее, расширили дорогу, засыпали какой-то смесью песка и камня. На этом все закончилось. Уж осень наступила, зима отвьюжила, весна затопила грунтовыми водами, а про участок дороги без асфальта вроде как все забыли. Только жители нет-нет сокрушаются: машину негде ставить, мусор выносить проблематично, так как мусорные баки по ту сторону дороги, и, чтобы до них добраться, нужно обходить, на остановку идти далековато, приходится делать крюк, не по камням же идти, можно и ногу подвернуть.

Обращались в акимат, получили ответ: никто про тот участок не забыл, все под контролем, асфальт непременно будет, только надо подождать, пока доделают другие улицы…

А вот на днях уже со мной ­произошла история. Ехала домой после тяжелого рабочего дня, в автобусе битком набито, на улице палит солнце, очень душно, да плюс ко всему понедельник.

И вроде как ничто не предвещало беды. Наш автобус шуст­ро ехал по своему маршруту. Вдруг на одном из светофоров мы ­надолго встали. Ну мало ли, кто-то из водителей не там или не туда выехал, чего не бывает на дороге.

Стоим 10 минут, 15, полчаса… Пассажиры начинают высказывать недоумение. Мол, не час пик, всегда этот участок нормально проезжали, что не так-то? Водитель молчит, сам не разобравшись еще в происходящем.

Так черепашьим шагом мы плелись около часа. И за это время преодолен был не так чтобы гигантский отрезок пути. Метров 300 плюс минус. И что бы вы думали? Мы-таки дотелепались до причины пробки: небольшой участок дороги перегородили с целью сделать асфальтовую заплатку выбоины размером метр на метр!

Благо в автобусе были дети, и большинство пассажиров сдержалось от употребления нецензурных слов. Однако, какие мысли бродили у них в голове, догадаться несложно. Когда вижу подобные нелогичные моменты, как ремонт дороги в потоке машин в 30-градусную жару, возникает вопрос: почему нельзя найти более подходящее время? Ночью, например. И машин меньше, и нежарко, комфортно и работникам, и гражданам.

Другая история. Есть под Астаной поселок, где в прошлом году активно начали прокладывать газовые трубы. Люди обрадовались, наконец-то закончится эта эпопея с покупкой угля. Да и дешевле будет на газу-то топить. Трубы проведены качественно, тут и придраться не к чему. А газа-то нет!

Самые шустрые жители пригорода уж было собрались заводить газовые трубы в дом, готовиться таким образом к отопительному сезону. Однако в местном акима­те их притормозили, предостерегая: вот вы сейчас потратитесь (а завести газ в дом стоит около миллиона тенге), а вдруг к осени газа не будет еще? Как вы проверите качество выполненных работ? А в следующем году будет уже другая обслуживающая компания, которая исправлять недочеты не возьмется.

На фоне этого хаоса отсутствие воды в городе, вернее, ее недостаток, и не проблема вовсе. Беда! Не мне вам рассказывать, каково в такую жару остаться без воды. Уже и митинги проходят, люди дороги перекрывают, ­соцсети разрывают пос­ты на эту тему – толку чуть. И причина-то вроде есть: выросшее население, непродуманная застройка, нехватка мощностей.

Только вот народу от осознания причин не легче. Задыхаются люди, как рыбы, выброшенные на берег.

В общем, все как всегда. Кран есть – воды нет, дорогу спроектировали – асфальта нет, трубы проложили – газа нет, диплом получили – специалистов нет, в должность вступили – совести нет, деньги из бюджета выделили – и их нет…

Не жизнь, а анекдот: «Давно стало очевидным, что мы живем в интересный ­исторический ­момент, но очень хочется вернуть неинтересный, ведь ко всему тому, что сейчас творится в глобальном масштабе, не хватает только вторжения инопланетян…»