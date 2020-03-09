Не стоит сразу бежать в обменники – эксперт о ситуации с долларом

Эксперт прокомментировал снижение курса национальной валюты в частных обменных пунктах. По его словам, тенге моментально отреагировал на падение стоимости нефти, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.
Некоторые обменники, по данным сайта "Курс.кз", начали продавать доллар за 400 тенге. Справедливая ли это цена в нынешних условиях, и возможно ли дальнейшее падение? Как себя вести в этой ситуации рядовым казахстанцам.
"Тенге не держится и, по большей части, это нервные колебания, спекулятивные. Несколько простых советов для рядовых казахстанцев. Во-первых, не нужно бежать сразу в обменники, когда вы видите что-то непонятное с курсом, потому что, скорее всего, те, кто первыми прибегут в обменники, создадут дополнительный доход для тех, кто меняет валюту. Второе, это мыслить более долгосрочно и создавать себе небольшой валютный резерв", – говорит экономист Сергей Домнин.